بينهم أجنبيان.. سقوط 3 متهمين بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، من ضبط 3 أشخاص بينهم أجنبيان متهمين جميعًا بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.

واتضح أن أحدهم له معلومات جنائية، ويحمل إثنين منهم جنسية إحدى الدول، وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية “محلية وأجنبية”.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها، خارج نطاق السوق المصرفية.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.