«بينهم أجنبيان».. سقوط عصابات سرقة مواقع إنشائية وذهب وهواتف في القاهرة (تفاصيل)

سقطت 3 تشكيلات عصابية، تخصصت في سرقة المواقع تحت الإنشاء والهواتف المحمولة والمواطنين، في قبضة أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، ضمن أخبار الحوادث اليوم الثلاثاء، بإجمالي 5 متهمين بينهم اثنين أجانب.

أجانب وراء سرقة مواقع إنشائية

كانت وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة ، قد ضبطت شخصين يحملان جنسية إحدى الدول -مقيمان بدائرة قسم شرطة بدر- أثناء استقلالهما سيارة قيادة أحدهما -لا يحمل ثمة تراخيص- وبحوزتهما كمية من الكلابلات النحاسية “مختلفة الأحجام” وزنت طن، عدد من الفتيلات الخاصة بالشدادات المعدنية “مجهولين المصدر”.

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات، اعترفا بسرقتها من داخل مجمع سكنى محل عمل أحدهما بأسلوب “القطع”، عن طريق استخدام منشار حدادي بقصد التصرف فيها بالبيع كخردة، وأقرا بتخلصهما من الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة بإلقائها بالطريق العام.

خطف المحمول

وفي قضية ثانية، تلقي قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا من طالب قال إنه أثناء سيره فوجئ بشخصين يستقلان دراجة نارية “بدون لوحات معدنية”، قام أحدهما بسرقة الهاتف المحمول الخاص به ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وهما: شخصان -لأحدهما معلومات جنائية- مقيمان بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهما أثناء استقلالهما الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة، ملك وقيادة أحدهما وبحوزتهما 2 هاتف محمول “مجهولي المصدر”.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بأسلوب “الخطف” مستخدمين الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما.

وبمناقشتهما عن مصدر الهاتفين المضبوطين بحوزتهما، وأقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بذات الأسلوب.

واعترفا بارتكابهما 3 وقائع أخرى على النحو المشار إليه، وبارشادهما ضبط الهاتفان المستولى عليهما بمسكنهما، وباستدعاء المجني عليهم، تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.

سرقة الذهب

وفي قضية ثالثة، تلقى قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا من شخص عن اكتشافه سرقة مشغولات ذهبيه من داخل سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة، كهربائي -مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه أثناء عمله داخل الشقة محل البلاغ قام بالاستيلاء عليها.

وأضاف أنه سلم المسروقات لعاطل -له معلومات جنائية- أمكن ضبطه، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم المضبوط أيدها.

وبارشاده ضبطت المشغولات الذهبية المستولي عليها بمسكنه، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهم والمضبوطات، واتهمه بالسرقة.