بينها 5 بنوك.. مباشر: 14 شركة مدرجة بالبورصة تستفيد من ارتفاعات الفائدة

قالت شركة Mubasher trade إن هناك مجموعة من الشركات المُدرجة تحقق استفادة من ارتفاعات الفائدة، من خلال استثماراتها فى أذون الخزانة، وتملك معدلات نقدية مرتفعة.

وشهدت أسعار الفائدة منذ بداية العام الماضى وخلال الأشهر الأولى من العام الحالى قفزات قوية سجل إجماليها 10% موزعة بواقع 8% خلال 2022 بالكامل و2% منذ بداية العام الحالى. وفى مارس الماضى رفع البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة بمقدار 2% لتصبح عند 19.25% للإقراض، وللإيداع 18.25%.

وقالت مباشر فى تقريرها إن الشركات المستفيدة من ارتفاعات الفائدة نظرا لاستثمارها فى أذون الخزانة هى بنك فيصل الإسلامى، والبنك المصرى الخليجى، وبنك البركة، ومصرف أبوظبى الإسلامى، والبنك التجارى الدولى.

وعلى صعيد الشركات المستفيدة من ارتفاعات أسعار الفائدة لتمتعها بمعدلات نقدية عالية قالت مباشر إنها تشمل الشرقية إيسترن كومبانى، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومصر لإنتاج الأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وإعمار مصر للتنمية، وفورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإليكترونية، وإى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والإسكندرية للزيوت المعدنية، والدلتا للسكر.