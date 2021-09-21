نقل وملاحة

بينها 14 هاتف آيفون ومستلزمات طبيبة.. مصلحة الجمارك تحبط عمليات تهريب بعدد من المنافذ

أهمها بمطار برج العرب الدولي ومنفذ أرقين والسلوم والغردقة
السيد فؤاد 2:22 ص, الثلاثاء, 21 سبتمبر 21 2:22 ص, الثلاثاء, 21 سبتمبر 21

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تمكنت مصلحة الجمارك في عدد من المنافذ المنتشرة بمصر، من إحباط عمليات تهريب من بينها 14 هاف آيفون ومستلزمات طبية.

وفي مطار برج العرب الدولي، تمكن موظفو مصلحة الجمارك من ضبط ٢٣٠٠ كرت ميموري مخبأة مع راكب مصري ، وقدرت قيمة المضبوطات بـ ٥٠٥٠٠ جنيه، وتم تحرير محضر.

كما تمكنت اللجنة الجمركية الثانية بمعبر أرقين، من ضبط محاولة تهريب 14 هاتف آيفون.

وأفادت مذكرة معلومات بأن راكبا سودانيا يعتزم تهريب كمية هواتف بتوزيعها على الركاب بالأتوبيس القادم من الخرطوم، وتم تحرير محضر.

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كما تمكن موظفي جمارك السلوم من ضبط محاولة تهريب كمية من قطع غيار السيارات والمستلزمات الطبية، في سيارة يقودها ليبي.

وتبين وجود 29 كرتونة بداخلها سائل شفاف بداخل قربة من لدائن مدون عليها mindray m-30D Diluen أجنبي الصنع (مستلزمات طبيه) و1707 طرد قطع غيار مختلفة الأنواع والمنشأ مخبأة.

وبلغت إجمالي التعويضات الجمركية المستحقة 290 ألفا، و476 جنيها، وتم تحرير محضر.

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 كما تمكن رجال جمارك مطار الغردقة الدولي، من ضبط محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية مع راكب تشيكي،

ومع تفتيش أمتعة الراكب تفتيشا دقيقا فتبين وجود ١٩٩ عبوة مستلزمات طبية قساطر طبية للقلب والأوعية الدموية مخبأة بين طيات ملابس داخل الحقيبة بطريقة يصعب الوصول إليها.

وبلغت  التعويضات والغرامات المستحقة ٤٣٠ ألف جنيه، وتم تحرير محضر.

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يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

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بقلم السيد فؤاد

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