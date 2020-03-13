«بينها 11 مصريا».. السعودية تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية أمس عن تشخيص 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، من بينها 11 مصريا.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “هناك 11 حالة إصابة جديدة من الجنسية المصرية، وهم موجودون في الحجر الصحي في مكة المكرمة، وليس لديهم أعراض”. – و ١١ حالة إصابة جديدة من الجنسية المصرية، وهم موجودون في الحجر الصحي في مكة المكرمة، وليس لديهم أعراض، وهم من المجموعة ذاتها، المخالطة للزائر المصري، التي أعلن عنها خلال الأيام الماضية.

وبهذا يصبح العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة هو ٦٢ حالة.— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) March 13, 2020

وأوضحت أنهم من المجموعة ذاتها المخالطة للزائر المصري، التي أعلن عنها خلال الأيام الماضية.

وأضافت الوزارة: “الحالة الأولى لمواطن كان مخالطًا لحالة مصابة أعلن عنها سابقاً، وهو معزول في منشأة صحية في مدينة الرياض. وأن الحالة الثانية لمقيم قادم من البرتغال عبر تركيا، وتم عزله في منشأة صحية في مدينة الرياض”.

وتابعت: “الحالة الثالثة لمواطنة قادمة من إيران عبر سلطنة عمان، ومعزولة حاليًا في منشأة صحية في الأحساء. وإن الحالة الرابعة لمواطنة قادمة من تركيا عبر لبنان، حيث قضت في لبنان 5 أيام، وكانت لديها أعراض من ليلة وصولها إلى لبنان، بعد أن قضت قبلها 6 أيام في تركيا، وقد تم عزلها في منشأة صحية في مدينة جدة”.

وأردفت: “الحالتان الخامسة والسادسة لمواطنتين سعوديتين قادمتين من العراق، وهما معزولتان في الحجر الصحي في محافظة القطيف، وهما من دون أعراض”.

وأوضحت: “إضافة إلى حالات الإصابة الـ 17 الجديدة، يصبح مجموع حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة 62 حالة، جميعها موجودة في العزل الصحي، ويجري تقديم الرعاية الصحية لها وفق الإجراءات المعتمدة. كما أعلنت الصحة أمس عن تعافي أول حالة إصابة من فيروس كورونا الجديد”.