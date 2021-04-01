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بينها ميدان التحرير ومحطة السادات.. غلق محاور مرورية بالتزامن مع احتفالية نقل المومياوات

يوم السبت من الساعة 6 مساءً إلى الساعة 8.30 مساءً
أماني عوض 6:33 م, الخميس, 1 أبريل 21 6:33 م, الخميس, 1 أبريل 21

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قررت وزارة الداخلية إغلاق عدد من المحاور المرورية أمام جميع أنواع المركبات والأفراد، يوم السبت الموافق 3 الجاري، من الساعة 6 مساءً إلى الساعة 8.30 مساءً، وذلك في إطار الاحتفال بالحدث العالمي الخاص بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط مرورًا بشارع كورنيش النيل.

وتأتي التحويلات المرورية بالتزامن مع احتفالية نقل المومياوات على النحو التالي:

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-غلق جميع منافذ الدخول والخروج إلى ميدان التحرير والمنافذ المؤدية إليه من كوبري 6 أكتوبر وكوبري 15 مايو.

-كذا غلق مطالع كوبري 6 أكتوبر القادمة إلى شارع النيل وغلق كوبري الجلاء في الاتجاه القادم من الجيزة.

-غلق منطقة الكورنيش والشوارع الجانبية المؤدية له بدءً من كوبرى قصر النيل حتى منطقة الاحتفال.

-غلق كوبرى الجامعة وكوبرى عباس للقادم من الجيزة، وطريق (مصر – حلوان) في اتجاه ميدان أثر النبي.

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-غلق منازل كوبرى المنيب وطريق الأوتوستراد التى تؤدى إلى ميدان أثر النبى.

-غلق محطة مترو السادات منذ الساعة 12 ظ حتى الساعة 9م.

وسيتم إجراء التحويلات المرورية اللازمة للطرق البديلة خلال تلك الفترة، وذلك على النحو الموضح بالموقع الرسمى لوزارة الداخلية (www.moi.gov.eg).

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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