«بينها عربة مدرعة».. مصنع «200 الحربي» يستعد للإعلان عن 8 مشروعات بحثية جديدة العام الحالي

قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى بجولة ميدانية لمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربى) أحد المصانع التابعة للوزارة شهد خلالها إجراءات التشغيل التجريبى لعدد من المدرعات التى يقوم المصنع بإنتاجها.

ورافق الوزير خلال الجولة عدد من المسئولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك ضمن سلسلة الجولات التفقدية التى يحرص عليها بغرض المتابعة الدورية والاطمئنان على معدلات سير العملية الإنتاجية بالجهات التابعة.

وعقب وصول الوزير محمد صلاح لمقر المصنع ، قام رئيس مجلس إدارة المصنع بإجراء تقديم نظرى تضمن عرض الموقف التنفيذى لـ 8 مشروعات بحثية جديدة يقوم المصنع حالياً بتجهيزها للإعلان عنها خلال هذا العام.

ثم توجه وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى منصة الاختبارات حيث شهد التشغيل التجريبى لأحد هذه البحوث، وهى عبارة عن عربة مدرعة جديدة، كما استطلع عينة لتصنيع مستشفى ميدانى.

عقب ذلك قام الوزير محمد صلاح بتفقد عدد آخر من هذه المشروعات البحثية والتى تتعلق بتطوير أداء معدات بالخدمة لزيادة قدرتها القتالية.

وخلال الجولة أكد وزير الدولة للإنتاج الحربى الدور الريادى لمصنع ( 200 الحربى ) والذى يعد قلعة الصناعات العسكرية فى مصر حيث يساهم المصنع بشكل كبير فى تلبية مطالب قواتنا المسلحة الباسلة من منتجاته المختلفة.

وبدوره صرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة محمد عيد بكر بأن (مصنع 200 الحربى) من أضخم مصانع الصناعات العسكرية في الشرق الأوسط وأفريقيا ويمثل مصدر رئيسي لإنتاج مختلف المنتجات العسكرية مثل المدرعات والكباري وغيرها من المنتجات بأعلى جودة وكفاءة.