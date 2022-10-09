بينها روبوت مصري.. 5 روبوتات في استقبال زوار جايتكس 2022

تستعد مدينة دبي بعد ساعات قليلة من انطلاق معرض GITEX 2022 في دورته ال 42، والذي من المستهدف ان تشهد العديد من الأبتكارات التكنولوجية والرقمية، فضلا عن وجود مجموعة من اجهزة الانسان الألي الذي سوف يكون في استقبال رواد المعرض.

شركة جاكيس سوف تقدم روبوت V3 Temi خلال معرض جايتكس 2022:

سوف تستغل «جاكيس» هذا الحدث المهم لعرض أحدث نسخة من روبوت (V3) Temi. حيث سيتم إطلاق روبوت المساعدة الشخصية الجديد هذا في الشرق الأوسط بنموذج أعمال RaaS (الروبوت كخدمة). كما سيأتي مزوداً بمجموعة من خيارات حزمة أدوات تطوير البرمجيات (SDK)، بالإضافة إلى تدريب المبرمجين لمالكي الروبوتات والشركاء الذين يتطلعون إلى تطوير الاستخدامات المختلفة لهذا الروبوت في مجالات الرعاية الصحية وتجارة التجزئة والضيافة والتعليم والاتصالات والخدمات المصرفية وغيرها.

روبوت “Neolix” من هيئة الطرق والموصلات في دبي:

وستقدم هيئة الطرق والمواصلات في دبي هذا الروبوت وقد تم تسليمه بواسطة “Neolix”، هذا الروبوت يستطيع أن يتحمل درجات حرارة كبيرة جداً قد تصل إلى 50 درجة مئوية، كما أن هذا الروبوت ذاتي القيادة.

روبوت “iLaser”:

كما ستقدم شركة “Maria Medical Technology” روبوت يسمى “iLaser”, وهذا الروبوت هو ذراع طبي روبوتي، ويستخدم في إزالة الشعر بدون ضرر وأيضاً يستخدم في العلاج بالليزر. ويساعد خبراء التجميل على تجنب الخطأ البشري أثناء علاج المرضى، ويتم تشغيله بواسطة الذكاء الاصطناعي، ويتم تشغيل كاميرا النمذجة والتي تكون ثلاثية الأبعاد، وتقوم هذه الكاميرا بإخبارك بنوع بشرتك.

الروبوت ميرا:

هو أول روبوت معرفي في العالم، يستطيع الشعور بالبيئة المحيطة به وكذلك يتحدث، وسيتم تقديم هذا الروبوت بواسطة “Nyora Robotics”. وهذا الروبوت يستطيع أن يرى ويتكلم ويشعر بالبيئة المحيطة به، والأشياء الداخلية للروبوت تمكنّ من استخدامه في العديد من الأشياء على عكس الروبوتات الأخرى.

مارسيس المصرية سوف تقدم نسخة جديدة من روبوت ” باريستا”

سوف تقدم شركة مارسيس العاملة في الحلول التكنولوجية وتصنيع الروبوتات نسخة جديدة من روبوت يسمى ” باريستا” والذي سوف يقدم القهون للزوار خلال فعاليات المعرض،ويأخذ الروبوت شكل ذراع آلية، ويمكنه تلبية اكثر من طلب في الآن نفسه.كما يقدم المشروبات الاخرى بشكل تفاعلي وسريع، سيتم الاعلان عنه اول مرة في معرض جيتكس 2022 المعرض التكنولوجي الأبرز على مستوى المنطقة، حيث ستشارك مارسس للسنة الرابعة على التوالي بصفتها الشريك التنشيطي لتكنولوجيا الروبوتات خلال فعاليات الحدث هذا العام.



