بينها حكام أجانب فئة أولى.. الأهلي يُحدد 5 طلبات لاتحاد الكرة بسبب التحكيم المصري

أصدر النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بيانًا رسميًا، يُعلن من خلاله مخاطبة اتحاد الكرة المصري، ورابطة الأندية المصرية، بشأن الأخطاء التحكيمية التي تشهدها بطولة الدوري المصري.
وذكر الأهلي في بيانه أن هذه الأخطاء التحكيمية تهدر حقوق الأندية وتؤثر في نتائج المباريات دون اتخاذ أية إجراءات للحد منها على الأقل.
وحدد النادي الأهلي في خطابه خمسة طلبات جاءت على النحو التالي:
- الإعلان عن خطوات واضحة لتطوير منظومة التحكيم على أسس احترافية متكاملة.
- دراسة اقتراح باستقدام أحد خبراء التحكيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم من أصحاب التاريخ الكبير، يقوم بإلقاء المحاضرات العلمية ومعايشة الحكام المصريين فترات طويلة للارتقاء بهم ومتابعة أدائهم وفق خطة زمنية.
- الحفاظ على هيبة الحكام المصريين ومنحهم المقابل المالي المناسب الذي يليق بهم ويدفعهم للمزيد من التركيز في عملهم.
- أحقية النادي في سماع ما يجري في غرفة الـ«VAR» أثناء الحالات التحكيمية التي تثير الجدل، وذلك استنادا إلى أن بروتوكول الـ«VAR» لم ينص على عدم السماح للأندية بذلك.
- إسناد مباريات الأهلي التي سيقوم بإبلاغ اتحاد الكرة بها ابتداءً من المباراة القادمة إلى حكام أجانب مشهود لهم بالكفاءة، ومن الفئة الأولى على مستوى العالم.