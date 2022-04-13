بينها حكام أجانب فئة أولى.. الأهلي يُحدد 5 طلبات لاتحاد الكرة بسبب التحكيم المصري

أصدر النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بيانًا رسميًا، يُعلن من خلاله مخاطبة اتحاد الكرة المصري، ورابطة الأندية المصرية، بشأن الأخطاء التحكيمية التي تشهدها بطولة الدوري المصري. وذكر الأهلي في بيانه أن هذه الأخطاء التحكيمية تهدر حقوق الأندية وتؤثر في نتائج…

أصدر النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بيانًا رسميًا، يُعلن من خلاله مخاطبة اتحاد الكرة المصري، ورابطة الأندية المصرية، بشأن الأخطاء التحكيمية التي تشهدها بطولة الدوري المصري.

وذكر الأهلي في بيانه أن هذه الأخطاء التحكيمية تهدر حقوق الأندية وتؤثر في نتائج المباريات دون اتخاذ أية إجراءات للحد منها على الأقل.

وحدد النادي الأهلي في خطابه خمسة طلبات جاءت على النحو التالي: