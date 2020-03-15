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بينها حالة قادمة من مصر.. إصابات «كورونا» في السعودية ترتفع إلى 118

بعد تسجيل 15 حالة جديدة
المال - خاص 10:06 م, الأحد, 15 مارس 20 10:06 م, الأحد, 15 مارس 20

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أعلنت وزارة الصحة السعودية مساء الأحد عن رصد وتسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد .

وقالت الوزارة إن الحالات المسجلة هي لمقيمين اثنين من الجنسيتين الفلبينية والإندونيسية، كانا مخالطين لحالات سابقة، وهما معزولان حاليا بمنشأة صحية في الرياض.

وأوضحت الوزارة أن هناك خمس حالات إصابة لمواطنين كانوا مخالطين لحالات سابقة، وهم معزولون الآن بمنشأة صحية بالقطيف، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية واس.

وذكرت أن هناك حالة إصابة لمقيم إسباني قادم من إسبانيا، وهو معزول حاليا بإحدى المنشآت الصحية في محافظة الخبر. وحالتين لمواطنتين، الأولى قادمة من إسبانيا، والثانية قادمة من بريطانيا، وهما معزولتان بمنشأة صحية في مدينة الظهران.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك حالتي إصابة لمواطن ومواطنة، الأول قادم من إيران، والثانية قادمة من العراق، وهما معزولان بمنشأة صحية في القطيف.

وأضافت أنه توجد حالة لمواطن قادم من مصر، وهو معزول بمنشأة صحية بالدمام، وحالتين لمواطنين، الأول قادم من بريطانيا، والثاني قادم من سويسرا، وهما معزولان بمنشأة صحية بجدة.

وذكرت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 118 حالة، كانت قد تعافت منه ثلاث حالات إصابة، وأن بقية الحالات موجودة الآن في العزل الصحي.

وأشارت إلى أن من بين الحالات حالة كانت في وضع حرج، وتحسنت اليوم، وتم رفع أجهزة التنفس الصناعي عنها، ويجري تقديم الرعاية الصحية لها وفق الإجراءات المعتمدة.

وأهابت الوزارة بكل من كانت لديه تساؤلات أو استفسارات عما يخص الفيروس، التواصل فورًا مع مركز “اتصال الصحة 937″، مشددة على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.
يذكر أن فيروس كورونا الجديد وصل إلى 149 دولة، وسط جهود عالمية ومحلية مكثفة لمحاصرته والقضاء عليه.

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بقلم المال - خاص

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