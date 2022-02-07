سيـــاســة

بينها تعيين 143 مساعدًا بمجلس الدولة.. الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات لرئيس الجمهورية

تم نشر القرارات في الجريدة الرسمية اليوم كالتالي..
وائل كمال 11:25 ص, الأثنين, 7 فبراير 22 11:25 ص, الأثنين, 7 فبراير 22

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نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الإثنين 4 قرارات لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، منها قرار رقم 46 لسنة 2022 بتعيين 143 مندوبًا مساعداً بمجلس الدولة من خريجي دفعة 2018.

كما أصدر السيسي قرارا رقم 47 لسنة 2022 بفصل أحمد حسن الجريدي معاون النيابة بالنيابة العامة من عمله بغير الطريق التأديبي.

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وأصدر الرئيس أيضا قرار رقم 48 لسنة 2022 بفصل عمر ياسر مسعود معاون النيابة بالنيابة العامة من عمله بغير الطريق التأديبي.

وشملت قرارات الرئيس السيسي كذلك قرار رقم 49 لسنة 2022 بفصل أحمد عبد الفتاح موسى معاون النيابة بالنيابة العامة من عمله، بغير الطريق التأديبي.

وتم نشر القرارات في الجريدة الرسمية اليوم كالتالي..

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بقلم وائل كمال

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