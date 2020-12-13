بينها تعليق الدراسة.. ألمانيا تشدد إجراءات إغلاق «كورونا» حتى 10 يناير

إجراءات الإغلاق الحالية قد فشلت في الحد من العدوى

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن إجراءات الإغلاق الحالية فشلت في الحد من انتشار وباء كورونا ، مشيرة إلى أنه سيتم تشديد الإجراءات حتى 10 يناير، أي بعد انتهاء فترة الأعياد.

وبحسب “روسيا اليوم” قالت المستشارة الألمانية اليوم الأحد إن الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات اتفقت على مجموعة من إجراءات الإغلاق الأكثر صرامة، في محاولة للحد من موجة من الإصابات بفيروس كورونا.

ولفتت إلى أن إجراءات الإغلاق الحالية قد فشلت في الحد من العدوى، وأنه بات من الضروري اتخاذ المزيد من الإجراءات للحد من الاتصالات الاجتماعية.

وأعلنت ميركل أنه تم الاتفاق على إغلاق المدارس ومعظم المتاجر من 16 ديسمبر إلى 10 يناير.