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بينها تشكيل مجلس أمناء المتحف المصري.. 4 قرارات جديدة لرئيس الجمهورية

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد، 4 قرارات جديدة لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، على رأسها قرار تشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصري الكبير. وجاء قرار رقم 597 لسنة 2021 بتشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصري الكبير لمدة 3 سنوات، وقرار رقم…

وائل كمال 12:41 م, الأحد, 19 ديسمبر 21 12:41 م, الأحد, 19 ديسمبر 21

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نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد، 4 قرارات جديدة لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، على رأسها قرار تشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصري الكبير.

وجاء قرار رقم 597 لسنة 2021 بتشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصري الكبير لمدة 3 سنوات، وقرار رقم 601 لسنة 2021 بتخصيص مساحتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة أسوان.

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وكذلك قرار رقم 602 لسنة 2021 بتخصيص قطعة أرض من محافظة الجيزة لصالح القوات المسلحة، قرار رقم 603 لسنة 2021 بنقل القاضي إسلام عبدالمعزر بمحكمة دمياط الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية.

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بقلم وائل كمال

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