استقبلت ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل الميناء 72 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادر 78 سفينة حاويات وبضائع عامة، وذكر المركز الاعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” أن عدد السفن الموجودة بالميناء خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 173 سفينة.

ولفت المركز إلى أن الميناء استقبلت 100413 طن قمح و56680 طن فول و20359 طن حديد و41227 طن خردة و13723 طن صاج و1776 طن مواسير و20000 طن فول صويا و320 طن عدس.

كما استقبلت الميناء أيضا 14502 طن خشب زان و47304 طن أبلاكاش و16379 طن ذرة و6199 طن زيت طعام و8222 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 2976 طن.

وقال المركز أن الميناء قامت بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 66300 طن فوسفات و23111 طن يوريا و24078 طن رمل و6634 طن بولي إيثيلين.

كما قامت الميناء أيضا بتصدير 1140 طن نترات أمونيا و2600 طن مولاس و424 طن بصل و7913 طن علف و4906 طن أسمنت و5200 طن داي أمونيوم.

وأضاف المركز أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 6008 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 2558 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 14372 حاوية مكافئة.

الجدير بالذكر أن الإثنين كان أكثر الأيام في استقبال السفن، حيث بلغ العدد 16 سفينة، فيما كان الأربعاء أكثر الأيام في مغادرة السفن، حيث غادر الميناء 16 سفينة.

وذكر المركز أن ميناء دمياط استقبلت خلال الأسبوع الماضي ناقلة الغاز المسال (BW BRUSSELS) التي ترفع علم سنغافورة، ويبلغ طولها 295 مترا وبعرض 43 مترا، لتحميل شحنة تبلغ حوالى 70 الف طن من الغاز المسال.

كما استقبلت السفينة (WINSEN) التي ترفع علم بنما، علاوة على السفينة (FRI W) التي ترفع علم باهاما، لتحميل نترات أمونيوم.

واستقبلت أيضا السفينة (SAKHARA LOTUS) التي ترفع علم بنما، لتحميل ميثانول، بالإضافة إلى السفينة (ADELINA) التي ترفع علم مالطا، ويبلغ طولها 179 مترا وبعرض 30 مترا، لتحميل بولي ايثلين.