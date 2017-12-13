بينها الجيزة للمقاولات .. البورصة تغرم 11 شركة خالفت قواعد القيد والشطب

رجب عزالدين قررت لجنة القيدة بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء فرض غرامات مالية بقيمة 125 ألف جنيه موزعة على 11شركة مدرجة بالبورصة لمخالفتها قواعد القيد والشطب. وقضت اللجنة بفرض التزام مالى بقيمة إجمالية 75 ألف جنيه على 3 شركات مدرجة هي النصر للملابس، الجيزة العامة للمقاولات، مصر جنوب أفريقيا

رجب عزالدين

قررت لجنة القيدة بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء فرض غرامات مالية بقيمة 125 ألف جنيه موزعة على 11شركة مدرجة بالبورصة لمخالفتها قواعد القيد والشطب.

وقضت اللجنة بفرض التزام مالى بقيمة إجمالية 75 ألف جنيه على 3 شركات مدرجة هي النصر للملابس، الجيزة العامة للمقاولات، مصر جنوب أفريقيا للاتصالات، بقيمة 25 ألفًا لكل شركة، وذلك لعدم التزامها بقواعد القيد والشطب.

كما قضت اللجنة بتغريم 6 شركات أخرى بقيمة إجمالية 30 ألف جنيه هي بورسعيد للتنمية الزراعية، فاروتك لأنظمة التحكم، الحديثة للمواد العازلة – مودرن، مطاحن وسط وغرب الدلتا، العامة لصناعة الورق – راكتا، كابو للملابس، بقيمة 5 آلاف جنيه لكل شركة.

وفرضت اللجنة التزامًا ماليًّا بقيمة 20 ألف جنيه مانصفةً على شركتى الشرق الأوسط لصناعة الزجاج، ووادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي.

ومنحت اللجنة الشركات المذكورة مهلة 15 يومًا من تاريخ إخطارها بقرار لجنة القيد لدفع الغرامات على أن يًعاد عرض مواقفها على لجنة القيد فى حال عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة.

