بينها الإمارات.. السعودية تعلق السفر إلى 3 دول لمكافحة كورونا

تقرر إيقاف الرحلات الجوية بين الدول الممنوع السفر منها وإليها، وتطبيق الحجر المؤسسي على جميع القادمين منها مواطنين وغيرهم".

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر، إلى الإمارات وإثيوبيا وفيتنام دون الحصول على إذن، في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، حسبما ذكر موقع إنفيستينج دوت كوم.

وقالت وزارة الداخلية السعودية، حسبما نقلت عنها وكالة الأنباء السعودية، إنه “انطلاقًا من حرص حكومة المملكة على سلامة المواطنين وفي ظل استمرار تفشي كورونا فقد تقرر، منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية إلى كل من إثيوبيا والإمارات وفيتنام”.

وأضافت أنه “تقرر إيقاف الرحلات الجوية بين الدول الممنوع السفر منها وإليها، وتطبيق الحجر المؤسسي على جميع القادمين منها مواطنين وغيرهم”.

وتابعت أنه “يستثنى من ذلك المواطنون الموجودون حاليًا في أي من تلك الدول والذين تتم عودتهم قبل الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الأحد 24 ذي القعدة 1442هـ ، وذلك مع عدم الإخلال بما يتم حيال إجلاء مخالفي أنظمة الإقامة عن المملكة والرحلات الجوية ذات الصلة بذلك”.

وأضافت أنه “يكون سريان تعليق الرحلات الجوية اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الأحد 24 ذي القعدة 1442ه الموافق 4 يوليو 2021م”.

إصابات كورونا في العالم

انخفض عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المؤكدة والمسجلة في جميع أنحاء العالم في يوليو الجاري، بمقدار مرة ونصف مقارنة بشهر يونيو الماضي، إلى المستويات التي سجلتها دول العالم خلال أكتوبر من عام 2020 الماضي.

وذكرت وكالة “تاس” الروسية للأنباء – في أحدث الإحصائيات – أن دول العالم سجلت 2ر11 مليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال يونيو الماضي مقارنة بـ4ر18 مليون حالة خلال مايو الذي يسبقه.

ويبلغ عدد الحالات النشطة حاليًا 11 مليونًا، وهي من بين أدنى الإحصائيات الشهرية خلال عام 2021 الجاري.

ومع ذلك، يستمر معدل الوفيات جراء الإصابة بفيروس كوفيد -19 آخذ في الارتفاع، وهو على وشك الوصول إلى الذروة المسجلة يناير الماضي، عندما أودى المرض بحياة أكثر من 400 ألف شخص في جميع أنحاء العالم خلال شهر واحد فقط.