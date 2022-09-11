بينها «اعمل ايه» و«طير بينا يا قلبي».. المسلسلات الطويلة خارج سباق «رمضان» تستعيد مكانتها تدريجيا

يشهد الجمهور المصري حاليا المسلسلات الطويلة خارج الموسم الرمضاني وقبله على القنوات التليفزيونية المختلفة مكونة من 30 حلقة و45 حلقة لأول مرة منذ فترة طويلة، فيما يعده معنيون حالة من حالات عودة المكانة للدراما خارج السباق السنوي.

وأبرز تلك المسلسلات ” أعمل ايه” بطولة خالد الصاوي وصابرين تأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد عبد الحميد وإنتاج شركة سينرجي.

ومسلسل ” طير بينا ياقلبي” بطولة ريم مصطفى لأول مرة وهالة فاخر ومحسن محيي الدين وأحداث المسلسل تدور في إطار كوميدي ومكون من 30 حلقة، وإخراج عصام نصار، وإنتاج شركة آرت ميكرز للمنتج أحمد عبد العاطي.

كذلك مسلسل مهب الريح بطولة النجمة هند صبري وماجد المصرى، وإياد نصار، وهو من إخراج أحمد خالد موسى، ومكون من 3 أجزاء في 45 حلقة.

ماجدة خير الله : المسلسلات الطويلة موجودة في الخارج وصناعة الدراما الأجنبية حتى الآن .

وترى الناقدة ماجدة خير الله أن هذه المسلسلات الطويلة موجودة في الخارج وصناعة الدراما الأجنبية حتى الآن .

تضيف أن تقديم ريم مصطفى بطولة درامية لأول مرة في مسلسل طويل يصل ل30 حلقة وأكثر ، يتوقف نجاحه على قصة المسلسل وباقي الفنانين المشاركين في العمل .

حيث أن العمل الفني لحسن الحظ لايعتمد فقط على النجم أو البطل فقط ، بل يجب أن يكون سيناريو المسلسل مكتوب بصورة حرفية كبيرة وكذلك أداء المخرج للمسلسل ، وذلك ماحدث مع النجمة زينة وسماح أنور في مسلسل ” الليلة واللي فيها” برغم أنهما يمثلان منذ 20 عاما وأكثر لكن انبهار الجمهور بهما في هذا العمل كان بشكل كبير بسبب توظيف المخرج هاني خليفة لهما بصورة جيدة .

سمير الجمل : مسلسل خالد الصاوي الجديد “اعمل ايه” سيكون من المسلسلات الناجحة

بدوره، قال الناقد الفني سمير الجمل أننا لم نعد في زمن النجم هو الأساس ، لذلك يمكن أن تقدم ريم مصطفى بطولة مسلسل تليفزيوني، بسبب قيام هؤلاء الفنانين بحرق أنفسهم باستمرار على الشاشة، موضحا أن ذلك سبب تميز نجم كبير مثل عادل أمام ، أنه قليل الظهور في البرامج التليفزيونية واللقاءات عكس مايقوم به فنانو العصر الحالي .

ونوه إلى أن مسلسل خالد الصاوي الجديد ” اعمل ايه” سيكون من المسلسلات الناجحة والقوية لأن كاتب العمل مميز ، إضافة أن الصاوي حقق نجاحات كبيرة في مسلسلات مختلفة مع محمد الحناوي السنين السابقة مثل مسلسل: “خاتم سليمان” وغيرها .

فايزة هنداوي : تزايد الأمر بدرجة كبيرة بسبب انتشار المنصات الرقمية بقوة

من جانبها، أوضحت الناقدة فايزة هنداوي أن هذا الأمر كان يحدث طيلة الوقت أن يظهر أبطال مختلفين للأعمال الفنية الدرامية، لكن تزايد الأمر بدرجة كبيرة بسبب انتشار المنصات الرقمية بقوة ، حيث تتطلب تقديم وجوه جديدة كأبطال بسبب كثرة المسلسلات المعروضة للجمهور .

وتابعت قائلة إن خالد الصاوي قدم مؤخرا مسلسل الثمانية عبر منصة شاهد الرقمية وحقق مشاهدة جيدة.

وأضافت: “حقيقة أول مرة يعرض له مسلسل خارج الموسم الرمضاني مكون من 30 حلقة ” اعمل ايه” لكنه مثل نجوم آخرين كخالد النبوي يقومون بخوض تجارب درامية بعيدا عن تكدس الموسم الرمضاني للسنة الأولى في مسيرتهم الفنية.

وأكد أن الأمر سيكون جيدا ، أن نرى فنانين لأول مرة لهم ثقل فني كبير ونجومية حقيقية خارج موسم رمضان بمسلسلات طويلة .