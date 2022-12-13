بينها أجهزة منزلية.. «نون» تقدم خصومات 80% بمناسبة مرور 5 سنوات على تأسيسها

أعلنت منصة نون، للتجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط، عن إطلاق عروض 12.12 احتفالاً بمرور 5 سنوات على تأسيسها، والتي بدأت من 12 ديسمبر وستمتد حتى 15 ديسمبر، بخصومات تصل إلى 80% بالإضافة إلى عروض اشترِ 1 واحصل على 1 مجاناً.

تضم حملة عيد ميلاد نون خصومات تصل إلى 80% على علامات تجارية مثل إل سي وايكيكي وأمريكان إيجل وأندورا وسكيتشرز، إلى جانب عروض اشترِ 1 واحصل على 1 مجاناً على علامات تجارية مثل نايك وأديداس ومانجو، يمكن للعملاء أيضًا الحصول على خصومات تصل إلى 70% نظارات وساعات من فوسيل وكاسيو وبوس بأسعار تبدأ من 200 ج.م، والحصول على خصومات تصل إلى 70% على منتجات لوريال ومايبلين وغارنييه بأسعار تبدأ من 27 ج.م. تشمل فئات الإلكترونيات والأجهزة المنزلية من علامات تجارية مثل سامسونج وبي تك وتورنادو بخصومات تصل إلى 60%.

وتبدأ أسعار أجهزة اللاب توب من علامات تجارية مثل لينوفو واتش بي وأسوس من 6199 ج.م، بالإضافة إلى خصم 20% على هواتف شاومي وأوبو، فضلاً عن خصومات تصل إلى 65% على منتجات المنزل والمطبخ من علامات تجارية مثل جراندي وبوش وتروفال.

وتشهد عروض 12.12 خصومات تصل إلى 40% على فئة الألعاب على علامات تجارية مثل هاملي وليجو، كما تتوفر لوازم البيبي بخصومات تصل إلى 70% من علامات تجارية مثل بندولين وجونسون وبامبرز، يمكن للعملاء شراء أساسيات البقالة من علامات تجارية مثل آريال وإيطاليانو بأسعار تبدأ 15 ج.م وسيتمكن حاملو بطاقات ماستركارد من بنك مصر من الحصول على خصم إضافي بقيمة تصل إلى 250 ج.م عند الدفع، ويمكن للمتسوقين أيضاً الاستفادة من من خيارات الدفع من شراكات نون الاستراتيجية مع أكبر البنوك في مصر لتقديم خدمات التقسيط خلال فترات تصل إلى 36 شهراً.

إلى جانب خدمة التوصيل السريع من نون و المجاني للطلبات التي تزيد قيمتها عن 200 ج.م