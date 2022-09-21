بينكيو للشاشات تستهدف 360 مليون جنيه مبيعات فى مصر بحلول 2025

تستهدف شركة BenQ العاملة فى مجال الشاشات وأجهزة العرض الضوئي البروجكتور”، تحقيق حجم مبيعات فى السوق المصرية من خلال شراكتها مع IBS بقيمة 360 مليون جنيه بحلول عام 2025 .

قال مانيش باشكى، المدير الإقليمي للشركة فى منطقة الشرق الأوسط وتركيا، إن شركته تسعى من خلال التعاون مع IBS إلى تحقيق حصة سوقية تتراوح بين 15% و 18% والوصول بحجم المبيعات إلى 80 مليون جنيه خلال عام داخل السوق المصري، كما نستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 360 مليون جنيه بحلول عام 2025.

جاء ذلك على هامش حفل إعلان BenQ أمس الثلاثاء عن شراكتها مع IBS كوكيل حصري لمنتجاتها في السوق المصرية وطرح مجموعة من منتجات الشاشات وأجهزة العرض الضوئي Projectors الموجهة لعشاق الألعاب الإلكترونية الاحترافية والترفيهية ولأغراض السينما المنزلية والعرض الذكي.

وأوضح مانيش أن BenQ تستهدف خلال الفترة الراهنة التواجد بقوة داخل السوق المصرية، من خلال مجموعة من المنتجات المحددة من الشاشات وأجهزة العرض الضوئي لجمهور محدد وقطاعات محددة، مثل قطاع الألعاب الإلكترونية الذي نركز عليه بشكل كبير خلال الفترة الراهنة، بجانب قطاعات أخرى مثل قطاع التعليم في المدارس والجامعات التي تحتاج إلى منتجات تفاعلية تخدم أغراضها التعليمية”.

وأضاف أن مصر يعد إحدى الأسواق المهمة بالنسبة للشركة في منطقة الشرق الأوسط، ولذلك نستهدف الوصول إلى حصة سوقية تضاهي تواجدنا في أسواق أخرى مثل السعودية والإمارات التي تتراوح حصتنا السوقية بها من 50% إلى 55%.

وأشار إلى أن أهم ما يميز منتجات BenQ وخاصة الشاشات هي التكنولوجيا التي يتم استخدامها في التصنيع والتي توفر حماية للعين Eye care أثناء استخدام الشاشات، وهو ما يميز منتجات BenQ عن أي منتج منافس في السوق.

ومن جانبه، لفت محمد سامح رئيس مجلس إدارة شركة IBS، إن الشراكة مع BenQ تعد خطوة مهمة وإضافة قوية تضاف إلى سجل أعمال شركة IBS في السوق المصري.

وأشار إلى أن شركة IBS بدأت عملها في مصر عام 1996 مع بداية عصر الثورة التكنولوجية وإطلاق مبادارات التطوير التكنولوجي مثل مبادرة “حاسب لكل بيت” ومبادرة “حاسب لكل طالب” وغيرها من المبادرت التي ساهمت بشكل كبير في انتشار هذه التطورات في المجتمع المصري، معتبرًا أن العمل بالشراكة مع BenQ يعد بمثابة حقبة جديدة لأعمالنا في مجال الألعاب الإلكترونية، والذي يعد أحد المجالات الواعدة.

وأوضح إن مجال الرياضات الإلكترونية يشهد حاليًا منافسة كبيرة على مستوى السوق المصري والسوق العالمي، الأمر الذي شجعنا على الدخول في هذا المجال من خلال شراكتنا مع شركة BenQ العالمية.

وأكد المهندس مصطفى عبد المنعم مدير المبيعات التجارية – مصر BenQ ، إن الشركة تستهدف صدارة منتجات الشاشات وأجهزة العرض الضوئي في السوق المصري خلال الثلاث سنوات القادمة.

وأشار إلى أن BenQ لديها سابقة أعمال جيدة في منطقة الشرق الأوسط ، وفي ضوء ذلك تستهدف من خلال شراكتها مع IBS تحقيق مبيعات في مصر تصل إلى 18 مليون دولار حتى عام 2025.

وأوضح أن المستهلك عادة يبحث عن قيمة المنتج مقابل السعر وهو ما نعمل على تحقيقه من خلال الشراكة بين BenQ وIBS ، من خلال مميزات فريدة تتميز بها منتجات BenQ عن أي منافس أخر في السوق، ومنها على سبيل المثال تكنولوجيا حماية العين Eye care أثناء استخدام الشاشات.

كما توفر IBS خدمة الصيانة عن طريق IBS Care مركز الخدمة المعتمد من BenQ.