بينكو تطلق هاتفي V90 وS1 في مصر.. تعرف على مواصفاتهما

أعلنت شركة بينكو للمحمول عن إطلاق هاتفيها الذكيين الجديدين bencoV90 و benco S1 بالسوق المحلية.

تتواجد بينكو بقوة في دول الصين والهند وتايلاند وبنجلاديش ونيبال والمملكة العربية السعودية والإمارات وأفريقيا ومصر .

يأتي هاتف بينكو V90 بمعالج ثماني النواة قوي و4GB من ذاكرة الوصول العشوائي.

يتميز بشاشة Full HD+ بحجم 6.82 بوصة بالإضافة إلى سعة التخزين الداخلية الكبيرة بحجم 128GB وإمكانية التوسعة حتى 512GB، ويمكن للمستخدمين تخزين العديد من الصور ومقاطع الفيديو والتطبيقات بسهولة.

يحتوي بينكو V90 أيضًا على كاميرا خلفية ثلاثية العدسة بدقة 16MP وكاميرا أمامية بدقة 8MP، مما يتيح للمستخدمين التقاط صور بتفاصيل دقيقة.

الهاتف يتمتع ببطارية طويلة الأمد بسعة 5000mAh وقدرات الشحن السريع.

يأتي بينكو S1 مع إعداد كاميرا خلفية ثلاثية العدسة بدقة 48MP، مما يتيح للمستخدمين التقاط صور رائعة بتأثيرات البورتريه. يضم أيضًا كاميرا أمامية بدقة 16MP لالتقاط الصور السيلفي المميزة. بفضل بطارية سعة 5000mAh، يوفر بينكو S1 استخدامًا طويلًا طوال اليوم ويبقي المستخدمين متصلين.

هاتفا بينكو V90 وبينكو S1 مدعومان بتقنية 4G، مما يوفر سرعات إنترنت فائقة السرعة واتصالًا سلسًا. الهاتفان الجديدان يعملان بنظام التشغيل الأحدث من Android، مما يوفر واجهة سهلة الاستخدام وإمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من التطبيقات في متجر Google Play.و تتضمن الأجهزة مزايا أمان متقدمة، بما في ذلك مستشعرات البصمة وتكنولوجيا فتح الوجه، لضمان خصوصية البيانات وأمان الجهاز.

وقال المتحدث الرسمي لشركة benco : نحن سعداء بأن نقدم بينكو V90 وبينكو S1، الإضافتين الأحدث لتشكيلة هالهواتف الذكية من بينكو.

وأضاف أن هذه الأجهزة التزامنا بتقديم جودة استثنائية وأداء متميز وابتكار لعملائنا في جميع أنحاء العالم.