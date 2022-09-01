«بيم مصر» ترصد 25 مليون دولار للتوسع بالفروع

تعتزم سلسلة مبيعات التجزئة الشهيرة «بيم مصر» ضخ استثمارات جديدة بقيمة 25 مليون دولار بهدف زيادة عدد الأفرع التابعة لها لتبلغ 500 خلال الفترة المقبلة.

وأكدت مصادر مطلعة لـ«المال» أن «بيم»- وهى شركة تركية بالأساس- تمتلك فى السوق المصرية 300 فرع موزعة على 13 محافظة، ولديها خطة توسعية تسعى لتنفيذها خلال الأشهر المقبلة، تتمثل فى إنشاء 200 آخر جديد فى مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضحت أن إجمالى الاستثمار المستهدف للخطة التوسعية يبلغ 25 مليون دولار، على أن تنطلق الفروع الجديدة للعمل فى النصف الأول من العام المقبل.

وأشارت إلى أن عملية التبادل التجارى بين مصر وتركيا لم تتوقف، واصفة العلاقات التجارية بين البلدين بالجيدة، مؤكدة أنه من المتوقع أن تشهد طفرة خلال المرحلة المقبلة فى ظل التقارب بين القاهرة و أنقرة.

وأكدت أن الشركات التركية العاملة فى مصر تسعى إلى التوسع خلال الفترة المقبلة فى ظل توفير مناخ استثمارى جيد وباعتبار مصر هى البوابة الأكبر لأفريقيا.

وتأسست «بيم» فى تركيا عام 1995 كشركة متخصصة فى البيع بالتجزئة، ولديها حاليا تواجد فى كل من مصر والمغرب.

وأشارت المصادر إلى اهتمام عدة كيانات تركية بزيادة استثماراتها فى مصر ومنها شركة “باشا بختشه” ثالث أكبر منتج للزجاج فى العالم ويعمل بها أكثر من 50 ألف عامل والتى ضخت خلال الأشهر الماضية ما يقرب من 125 مليون دولار، وهو ما يؤكد على استقرار أعمال الشركات الأجنبية العاملة فى مصر.

وشهدت القاهرة منذ أسبوع تقريبا اجتماع مجموعة من رجال الأعمال الأتراك، مع نظرائهم المصريين لبحث الفرص الاستثمارية فى البلدين، وقال دنيز كوتلو منسق عام الملتقى، إنه شهد حضور 50 رجل أعمال تركى يعملون فى عدد من الأنشطة التجارية، ويمثلون 10 جمعيات أعمال.

وأضاف «كوتلو»، فى تصريحات، لـ«المال»، أنه من المقرر عقد لقاء آخر فى القاهرة خلال أكتوبر المقبل، بحضور كبار رجال الأعمال والمصنعين الأتراك.

كيانات تركية تخطط لضخ تدفقات جديدة فى السوق المحلية منها «باشا بختشه»