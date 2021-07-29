«بيمكو» تؤكد ضرورة زيادة التدريب لسد النقص في نشاط النقل البحري

أكد تقرير صادر عن الغرفة الدولية للنقل البحري “BIMCO” عن ضرورة زيادة مستويات التدريب والتوظيف بشكل كبير في نشاط النقل البحري، وذلك تجنبا للنقص المتوقع في إجمالي المعروض من الضباط بحلول عام 2026.

وأكد التقرير أنه نظرًا للطلب المتزايد على الضباط المعتمدين (STCW)، فمن المتوقع أن تكون هناك حاجة إلى 89510 ضباط إضافيين بحلول عام 2026 لتشغيل الأسطول التجاري العالمي.

ويقدر التقرير أن 1.89 مليون بحار يخدمون حاليًا الأسطول التجاري العالمي، ويشغلون أكثر من 74000 سفينة حول العالم.

وسلط التقرير الجديد الضوء على النقص الحالي البالغ 26240 موظفًا معتمدًا من STCW، مما يشير إلى أن الطلب على البحارة في عام 2021 قد فاق العرض.

ورغم وجود زيادة بنسبة 10.8% في توريد الضباط منذ عام 2015، إلا أن هذا النقص قد يكون بسبب الزيادة المبلغ عنها في عدد الضباط اللازمين على متن السفن، بمتوسط ​​1.4 ضابط مطلوب لكل رصيف.

إضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى أن هناك نقصا في المعروض بشكل خاص في بعض فئات الضباط، كما أن هناك نقصا في الضباط ذوي الخبرة الفنية خاصة على مستوى الإدارة، وفي قطاعي الناقلات البحرية فهناك نقص في ضباط مستوى الإدارة على سطح السفينة.

وأوضح التقرير أن السنوات الخمس الأخيرة، أحرزت الصناعة تقدمًا جيدًا في خفض معدلات دوران الضباط من 8% إلى 6%، والاحتفاظ بالبحارة المؤهلين وزيادة عدد السنوات التي يخدمونها في البحر، مقارنة بتقديرات تقرير عام 2015، كما ارتفع متوسط ​​عمر الضباط العاملين على مستوى الإدارة والمستوى التشغيلي.

يقول الأمين العام والرئيس التنفيذي لشركة بيمكو، David Loosley، إن تقرير القوة العاملة للبحارة ليس فقط أداة مفيدة ولكنه ضروري أيضًا عندما يتعلق الأمر بالتخطيط للمستقبل والتأكد من أن العمود الفقري للتجارة العالمية كافٍ من حيث العدد والمهارات.

ويركز التقرير أيضًا على التنوع داخل القوى العاملة للبحارة، وتحليل مجموعة من البيانات الديموغرافية، بما في ذلك العمر والجنسية والجنس.

وتشير آخر الإحصاءات إلى وجود اتجاه إيجابي في التوازن بين الجنسين، حيث يعمل ما يقدر بـ 24059 امرأة كبحارة، بزيادة نسبتها 45.8% مقارنة بتقرير 2015.

كما تُقدَّر النسبة المئوية للبحارة المعتمدين من STCW بـ 1.28% من القوى العاملة الملاحية العالمية، ويبدو أنه كان هناك ارتفاع كبير في عدد تصنيفات النساء المعتمدات من STCW مقارنةً بالضابطات المعتمدات من STCW، حيث تم العثور على تصنيفات الإناث في الغالب في قطاعات السفن السياحية وعبارات الركاب

ويقدم تقرير القوى العاملة للبحارة لعام 2021 معلومات مفصلة عن العرض والطلب الحاليين للبحارة للأسطول العالمي، بما في ذلك البيانات الخاصة بكل بلد؛ وتفاصيل التركيب الديموغرافي لتوريد البحارة ؛ والتوقعات المستقبلية لحالات العرض والطلب المحتملة على مدى السنوات الخمس المقبلة ؛ ويحدد اتجاهات التدريب والتوظيف والاحتفاظ البحرية وعواقبها المحتملة.