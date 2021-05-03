اقتصاد وأسواق

بيل جيتس ينفصل عن مليندا.. نهاية 27 عاما من الزواج والشراكة الخيرية

"لم نعد نؤمن باستمرارنا كزوجين"
المال - خاص 11:14 م, الأثنين, 3 مايو 21 11:14 م, الأثنين, 3 مايو 21

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قال الملياردير بيل جيتس ومليندا جيتس في بيان مشترك اليوم الإثنين إنهما اتخذا قرارا بإنهاء زواجهما.

وقال الاثنان في بيان نشره حساب بيل جيتس على تويتر “بعد تفكير ملي والكثير من العمل على علاقتنا، اتخذنا قرارا بإنهاء زواجنا”.

وأضافا “لم نعد نؤمن أن بإمكاننا الاستمرار كزوجين في المرحلة المقبلة من حياتنا. نطلب المساحة والخصوصية لأسرتنا بينما نبدأ الانتقال لهذه الحياة الجديدة”.

وكان الزوجان قد أسسا منظمتهما الخيرية “مؤسسة بيل ومليندا جيتس” عام 2000.

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ومنذ ذلك الحين، أنفقت المؤسسة 53.8 مليار دولار على مجموعة واسعة من المبادرات المتعلقة بالصحة العالمية، والتخفيف من حدة الفقر وغيرها من القضايا، وفقا لموقع المنظمة.

ويحتل جيتس المرتبة الرابعة ضمن أثرى مليارديرات العالم في قائمة فوربس لعام 2021، بثروة تبلغ 124 مليار دولار. 

وجاء في البيان: “لقد قمنا بتربية ثلاثة أولاد رائعين وبنينا مؤسسة تعمل في جميع أنحاء العالم لتمكين جميع الناس من أن يعيشوا حياة صحية ومنتجة”.

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وأضاف “نواصل مشاركة الإيمان بهذه المهمة وسنواصل عملنا معاً في المؤسسة، لكننا لم نعد نعتقد أنه يمكننا النمو معاً كزوجين في هذه المرحلة التالية من حياتنا”.

والتقى بيل وميليندا جيتس، عام 1987 في شركة “مايكروسوفت” التي أسسها بيل جيتس وكان في ذلك الوقت يشغل منصب الرئيس التنفيذي.

وعملت ميليندا كمديرة ضمن الدفعة الأولى من خريجي ماجستير إدارة الأعمال للانضمام إلى الشركة وترقت في نهاية المطاف في الرتب لتصبح المديرة العامة لمنتجات المعلومات، وفقا لما نقلتة شبكة “سي أن أن”.

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وعقد الزوجان قرانهما في هاواي عام 1994.

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بقلم المال - خاص

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