بيل جيتس يرد على «نظريات المؤامرة» التي تتهمه بالوقوف وراء جائحة كورونا

نفى الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة “مايكروسوفت”، بيل جيتس، صحة “نظريات المؤامرة” التي تنتشر عبر الإنترنت تتهمه بإحداث جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال جيتس، تعليقًا على هذه النظريات: “هذا مزيج سيئ متكون من الجائحة ومواقع التواصل الاجتماعي والأشخاص الذين يبحثون عن تفسيرات بسيطة جدًا”، نقلا عن روسيا اليوم.

وأشار جيتس إلى أن مؤسسته الخيرية التي تحمل اسمه واسم زوجته ميليندا “قدمت مبالغ مالية أكثر من أي مجموعة أخرى لشراء اللقاحات بهدف إنقاذ الأرواح”.

وتابع: إنه يأمل في ألا تؤدي “نظريات المؤامرة” هذه إلى تنفير الناس من اللقاح عندما يتم التوصل إليه، وأضاف: “أنا مقتنع إلى درجة كبيرة بأن الحقيقة ستعرف، وبأن نظريات المؤامرة هذه ستتبدد”.

وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي في الأشهر الماضية مواد إعلامية ومقاطع فيديو عديدة تزعم أن جيتس يسعى، ومن خلال نشر فيروس كورونا المستجد والسيطرة على اللقاحات ضده، إلى إدخال أجهزة متابعة إلكترونية في أجسام الناس من خلال تطعيمهم بالأمصال المرتقبة، بينما تقول نظريات أخرى إنه يستهدف إلى مضاعفة أمواله.

واكتسب بعض هذه المواد المنشورة بلغات عدة، ملايين المشاهدات على منصات التواصل الاجتماعي الأساسية خاصة “يوتيوب” “وفيسبوك” و”إنستجرام” و”واتساب”.