بيل جيتس يحذر العالم من مستقبل اقتصادي مقلق

قال الملياردير المؤسس لشركة مايكروسوفت، بيل جيتس، إن أسعار الفائدة من المرجح أن ترتفع بما يكفي للتسبب في تباطؤ اقتصادي عالمي، ناجم عن غزو روسيا لأوكرانيا وتداعيات جائحة كوفيد-19.

وأضاف جيتس يوم الأحد في برنامج Fareed Zakaria GPS على شبكة “CNN”: “أخشى أن يكون لدى الدببة في هذا الأمر حجة قوية جداً تقلقني كثيراً”، في إشارة إلى المستثمرين المتشائمين بحالة الاقتصاد والأسواق، وفقاً لما نقلته “بلومبرج”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

وقال الملياردير والمؤسس المشارك لـ”مايكروسوفت”، إن الحرب في أوكرانيا، التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، “تأتي في أعقاب الوباء، حيث كانت مستويات الدين الحكومي مرتفعة للغاية بالفعل وكانت هناك بعض المشاكل في سلسلة التوريد”.

وبدأ العديد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند، في رفع أسعار الفائدة لمحاولة كبح جماح التضخم.

المصدر : العربية