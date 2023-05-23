بيل جيتس: الذكاء الاصطناعي سيحل محل محركات البحث ومنصات التسوق

قال الملياردير الأمريكي الشهير بيل جيتس، إن السباق التكنولوجي الذي يسعى الجميع الآن للفوز به هو تطوير أفضل أداة ذكاء اصطناعي تحدث تغييراً جذرياً لسلوك المستخدم لدرجة تعطل عمل محركات البحث ومواقع التسوق عبر الإنترنت، بحسب شبكة ” سى إن إن” الأمريكية.

وأضاف مؤسس شركة مايكروسوفت «وقتها لن تحتاج إلى محرك بحث مرة أخرى»، و«لن تستخدم أمازون على الإطلاق».

وخلال كلمته بفاعلية لدعم الذكاء الاصطناعي نظمها كل من بنك جولدمان ساكس وشركة «إس في أنجل» في سان فرانسيسكو أوضح جيتس أنه سيشعر بخيبة أمل إذا لم تشارك مايكروسوفت في هذا السباق، منوهاً أن هناك فرصة نسبتها 50 % أن يكون الفائز بالسباق شركة ناشئة وليست عملاقة.

ولم ترد شركات أمازون وألفابت ومايكروسوفت على طلبات التعليق على حديث جيتس.

وأبدى جيتس إعجابه بشركة «انفليكشين أيه آي» التي شارك في تأسيسها رائد الأعمال ريد هوفمان.

وتسعى العديد من شركات التكنولوجيا لتطوير مساعد شخصي آلي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكن للمستهلكين أن يطلبوا منه تنفيذ مجموعة من المهام عبر الكلام أو النص.

قال جيتس «من يفوز بسباق المساعد الشخصي الآلي سيحقق انتصاراً بارزاً».