اقتصاد وأسواق

بيل جيتس: الدول الغنية ستعود لحياة شبه طبيعة أواخر 2021 حال نجح لقاح «كورونا»

حديث جيتس كان لمجلس إدارة صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.
المال - خاص 11:54 م, الثلاثاء, 6 أكتوبر 20 11:54 م, الثلاثاء, 6 أكتوبر 20

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قال بيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، الثلاثاء، إن الحياة شبه الطبيعية قد تعود في الدول الغنية بحلول أواخر عام 2021، إذا نجح لقاح فيروس كورونا ..

جاء ذلك بحسب ما نقلته سبوتنيك الروسية، لحديث جيتس لمجلس إدارة صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية.

وأوضح أنه: “بحلول أواخر العام المقبل يمكن أن تعود الأمور إلى حالتها شبه الطبيعية”، مشيرا إلى أن “ما زلنا لا نعرف ما إذا كانت هذه اللقاحات ستنجح”.

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وأضاف: “الآن زيادة الطاقة ستستغرق وقتا. ومن ثم فإن التوزيع داخل الولايات المتحدة وبين الولايات المتحدة ودول أخرى سيكون نقطة الخلاف الرئيسية للغاية”، وفق ما نقلته سبوتنيك نقلا وكالة “رويترز”.

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بقلم المال - خاص

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