بيل جيتس أكبر إقطاعي في أمريكا.. يمتلك ربع مليون فدان زراعي

اشترى قطع أراضي ضخمة في عدة ولايات

ربما لم يعد بيل جيتس أغنى رجل في العالم ، لكنه حاز لقبا جديدا كأكبر مالك للأراضي الزراعية في أمريكا.

وحسب ما نقلته “ماركت ووتش” عن تقرير The Land Report فإن الشريك المؤسس لمايكروسوفت أضحى أكبر مالك للأراضي الزراعية في الولايات المتحدة عن طريق شراء قطع أراضي ضخمة في عدة ولايات بهدوء.

وتتألف محفظة جيتس من حوالي 242 ألف فدان من الأراضي الزراعية وما يقرب من 27 ألف فدان من الأراضي الأخرى في 19 ولاية، وفقًا لتقرير The Land وهي مجلة لمستثمري الأراضي تتتبع أكبر ملاك الأراضي في البلاد.

وحسب التقرير، فإن أكبر مساحات الأراضي التي يمتلكها جيتس موجودة في لويزيانا وأركنساس، حيث يمتلك 69071 فدانًا و47927 فدانًا على التوالي.

كما يمتلك 16 الف فدان في واشنطن ، بينها 14.5 ألف فدان في منطقة هورس هيفين هيلز تم شراؤها بحوالي 171 مليون دولار.

والأراضي مملوكة بشكل مباشر وغير مباشر لشركة Cascade Investment وهي شركة أسسها جيتس لإدارة ثروته الهائلة .

وجيتس هو ثالث أغنى رجل في العالم بثروة صافية قدرها 132 مليار دولار.

سر الاستثمار الزراعي

وحتى الآن، لم يتم التوصل إلى السبب وراء حرص جيتس على اقتناء كل هذه المساحات من الأراضي الزراعية.

كما أنه لا يعرف يقينا كيف يستغل أراضيه تلك في الوقت الحالي.

لكن، تعتبر الزراعة أحد مجالات التركيز الرئيسية لمؤسسة بيل وميليندا جيتس ، وهي مؤسسة خيرية ضخمة يديرها جيتس وزوجته.

وتهدف المؤسسة إلى “دعم التحول الزراعي الشامل عبر أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا”، وفقًا لموقعها على الإنترنت.

جن مالون.. ملك الأراضي “غير الزراعية”

ورغم أن جيتس هو أكبر مالك للأراضي الزراعية في أمريكا ، إلا أنه ليس أكبر مالك للأراضي في البلاد بشكل عام.

هذا اللقب يعود إلى جون مالون رئيس شركة رئيس Liberty Media، الذي يمتلك 2.2 مليون فدان، وفقًا للتقرير.