«بيلديريا للتطوير» تضخ 150 مليون جنيه في مشروع باراجون بالعاصمة الإدارية

طرحت شركة بيلديريا للتطوير العقاري مشروع باراجون التجاري الإداري في العاصمة الإدارية الجديدة مستهدفة باستثمارات تقدر بحوالي 420 مليون جنيه وفقا لما قاله محمد بدير، رئيس مجلس إدارة الشركة

وأضاف في تصريحات للمال على هامش معرض الأهرام أن المشروع تبلغ مساحته 4300 متر مربع ويضم 227 وحدة بمساحات تبدأ من 55 مترا مربعا.

وأشار إلى تسويق 35% من المشروع، وتستهدف الشركة زيادة حجم المبيعات بالمشروع العام الجاري.

وأكد رئيس الشركة أنه يستهدف ضخ استثمارات بقيمة 150 مليون جنيه بالمشروع خلال العام الجاري، ويتم تنفيذ المشروع عبر شركة مقاولات شقيقة.

وقال إن إجمالي استثمارات الشركة بالسوق العقارية تبلغ 1.2 مليار جنيه تتوزع بين مشروع إداري بالعاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات سكنية في مدينتي القاهرة الجديدة والشيخ زايد.

وأشار إلى أن الشركة قامت بتنفيذ مبنى إداري لصالح شركة zebtra السويسرية بمنطقة غرب القاهرة.

وأكد أن العاصمة الإدارية الجديدة تعد أكثر المدن الجاذبة للاستثمار خلال الفترة الحالية مشيرا إلى أن انتقال الحي الحكومي سيساهم في زيادة أسعار المتر بشكل ملحوظ.

ولفت إلى أن الشركة رفعت الأسعار مؤخرا بنسبة 10٪ مشيرا إلى أن الطلب يتحدد بحسب العرض والطلب وتكلفة التنفيذ.

يذكر أن معرض الاهرام يقام في الفترة من 20 إلى 22 فبراير من العام الحالي تحت عنوان معرض عاصمة الأمل والذي يشارك فيه عدد من الشركات العقارية التي تنفذ مشروعات في المدينة.