سيــارات

«بيلتا» تستحوذ على 16% من تراخيص سيارات «تويوتا» في مصر (جراف)

بإجمالى نحو 288 مركبة
أحمد عوض 7:19 م, الأحد, 13 فبراير 22 7:19 م, الأحد, 13 فبراير 22

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استحوذ طراز «بيلتا» على حصة سوقية 16% من إجمالي تراخيص سيارات «تويوتا» في مصر خلال شهر يناير الماضي؛ وذلك بعدما تمكنت من تسجيل نحو 288 مركبة في مختلف وحدات المرور.

ورصدت «المال» أعداد السيارات المرخصة من «تويوتا» في مصر خلال شهر يناير الماضى؛ وذلك وفقًا للتقارير الصادرة عن تراخيص السيارات في مصر.

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وتصدرت «كورولا» قوائم تراخيص «تويوتا» في مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية 69.7% بإجمالى نحو 1260 مركبة بوحدات المرور.

وجاءت «بيلتا» فى المرتبة الثانية بحصة سوقية 16% مسجلة نحو 288 سيارة، أعقبتها «فورتشنر» في المركز الثالث بحصة بلغت 7% بواقع 127 مركبة.

وحلت «راش» فى المرتبة الرابعة بقوائم تراخيص سيارات «تويوتا» في مصر بعدما اقتنصت حصة سوقية 4.9% بإجمالي نحو 90 سيارة، تلتها «CHR» في المركز الخامس بحصة بلغت 1.2% بواقع 21 مركبة.

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وظهرت «ياريس» فى المرتبة السادسة بحصة سوقية 0.7% مسجلة نحو 13 مركبة، أعقبتها «لاند كروزر» في المركز السابع بحصة بلغت 0.2% بواقع ترخيص 4 سيارات.

فيما توزعت باقي الحصة السوقية البالغة 0.3% على الطرازات الأخرى المرخصة من «تويوتا» بنحو 4 مركبات بوحدات المرور خلال الشهر الماضي.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ أعداد السيارات المرخصة من «تويوتا» في مصر خلال يناير الماضى:

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بقلم أحمد عوض

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