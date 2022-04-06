«بيك الباتروس» تعتزم افتتاح 4 فنادق جديدة خلال العام الحالى

قال محمد عيد سليمان، مدير التسويق الإقليمى بمجموعة بيك الباتروس للفنادق والمنتجعات السياحية، إن المجموعة تعتزم افتتاح 4 فنادق جديدة فى مدن شرم الشيخ، والغردقة، ومرسى علم خلال العام الحالى.

وأضاف «سليمان» لـ«المال»، أنه من المقرر افتتاح فندق رويال جراند بشرم الشيخ خلال مايو المقبل، كما سيتم افتتاح فندق نيفرلاند بالبحر الأحمر فى يوليو.

وأشار إلى أن المجموعة تستهدف أيضًا افتتاح فندق بلو سبا ريزروت بالغردقة فى سبتمبر المقبل، وفندق فى بورت غالب خلال ديسمبر 2022.

ولفت إلى أن المجموعة تمتلك وتدير حاليًا نحو 21 فندقًا ما بين مدن شرم الشيخ، والغردقة، ومرسى علم وغيرها من المقاصد السياحية المصرية.

ونوه «سليمان» بأن أبرز الجنسيات الموجودة حاليًا فى فنادق المجموعة بمدينة شرم الشيخ من كازاخستان، وأوزباكستان، وأرمينيا، إلى جانب جنسيات أوروبية أخرى، لافتًا إلى أن هناك توافدًا كبيرًا من قبل السائحين الألمان.

يشار إلى أن مجموعة بيك الباتروس، افتتحت مؤخرًا فندقًا جديدًا لها بسعة 549 غرفة، وأعلنت عن تشغيل أول محطة للطاقة الشمسية فى منتجعات شرم الشيخ.

وتعد «الباتروس رويال مودرنا» أول محطة بمنتجعات شرم الشيخ تم تدشينها بقدرة واحد ميجاوات أى 1000 كيلووات، بإنتاج سنوى 2000 ميجاوات ساعة أو 2 مليون كيلووات ساعة سنويًّا.

وتتكون المحطة من حوالى 2500 لوحة طاقة شمسية بمسطح 5200 متر مسطح على 10 آلاف متر، حيث تم توصيل %40 من المحطة على محول 2 ميجا و%60 على محول 4 ميجا على الجهد المنخفض عن طريق محولات طاقة شمسية للربط على الشبكة ماركة صن جرو بقدرات 110 كيلو فولت لكل محول.

كما ستقوم المحطة بتوفير 1400 طن سنويًا من الانبعاثات الكربونية المضرة بالبيئة، فضلًا عن أنها ستسهم فى توفير نحو 3 ملايين جنيه سنويًا للمنتجع.