بيك الباتروس بالبورصة في النصف الثانى من 2018

إيمان القاضى وشريف عمر:تعتزم مجموعة «بيك الباتروس» القابضة، المملوكة لرجل الأعمال كامل أبو على، طرح حصة من أسهمها بالبورصة المصرية خلال النصف الثانى من العام الحالى، على أن تتولى «سى آى كابيتال» القابضة للاستثمارات المالية إدارة الطرح.وقالت مصادر مطلعة لـ«المال&raqu

إيمان القاضى وشريف عمر:

تعتزم مجموعة «بيك الباتروس» القابضة، المملوكة لرجل الأعمال كامل أبو على، طرح حصة من أسهمها بالبورصة المصرية خلال النصف الثانى من العام الحالى، على أن تتولى «سى آى كابيتال» القابضة للاستثمارات المالية إدارة الطرح.

وقالت مصادر مطلعة لـ«المال»، إن المجموعة لم تحدد بعد ما إذا كان الطرح سيتم عبر زيادة رأس المال، أو من خلال تخارج جزئى لمساهمين، علما بأن رأسمال المجموعة يبلغ 490 مليون جنيه.

وأضافت المصادر أن مكتب معتوق بسيونى للاستشارات القانونية سيتولى دور المستشار القانونى للطرح المزمع.

وشهدت السنوات الماضية محاولات عديدة من «بيك الباتروس» للقيد فى البورصة، ولكنها اصطدمت فى كثير من الأحيان بالتقلبات السياسية والأمنية، والتى أثرت على قطاع السياحة الذى يمثل النشاط الرئيسى للشركة.

وكانت أولى تلك المحاولات فى 2010، من خلال التعاون مع بنك الاستثمار «بلتون المالية القابضة»، إلا أن العملية توقفت، مع تخارج «بلتون كابيتال» – التى كانت تتبع «بلتون القابضة»- من المجموعة، عبر بيع حصتها البالغة %24 لصالح أبو على، وخلال 2014 عادت لفكرة القيد فى البورصة، إلا أن العملية لم تكتمل أيضا.

وتملك مجموعة «بيك الباتروس» العديد من المنتجعات والفنادق فى مناطق الغردقة شرم الشيخ، ولديها استثمارات سياحية فى المغرب، ومن أبرز العلامات السياحية المملوكة للمجموعة، منتجعات دانا بيتش، وألف ليلة وليلة، وجاردن ريزوت، الباتروس سى ورلد، وريال الباتروس، وأكوا بلو ريزورت، وأكوا فن مراكش، والباتروس فى أغادير.

يشار إلى أن كامل أبو على افتتح فى مايو الماضى آخر توسعات المجموعة، وهو فندق أكوا بارك بشرم الشيخ على مساحة 220 ألف متر، باستثمارات تقارب 500 مليون جنيه، كما افتتحت الشركة قبلها بعام فندق وايت بيتش بالغردقة، وهو ما يدلل على اهتمام المجموعة بالتوسع حتى فى أوقات معاناة قطاع السياحة.

وتنتظر البورصة المصرية تنفيذ العديد من الطروحات خلال العام الحالى، أبرزها بنك القاهرة، وإنبى البترولية، بجانب مجموعة سى آى كابيتال، وبى بى آى القابضة، واستكمال برنامج الطروحات الحكومية.