«بيك الباتروس»: %25 ارتفاعاً فى أسعار الإقامة بفنادق شرم الشيخ والغردقة خلال عيد الأضحى

قال محمد عيد سليمان، مدير التسويق الإقليمى بمجموعة بيك الباتروس للفنادق، إن هناك ارتفاعًا بنسبة %25 فى أسعار الإقامة بفنادق شرم الشيخ والغردقة، وذلك خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف «سليمان» لـ«المال»، أن نسب إشغالات الفنادق فى مدن شرم الشيخ والغردقة مرتفعة خلال الفترة الحالية، ومن المتوقع وصولها إلى نسبة %100 خلال شهرى يوليو وأغسطس المقبلين.

وأشار إلى أن الموسم الصيفى الحالى واعد ومبشر للغاية، مرجعًا ذلك إلى زيادة حجم التدفق السياحى من السوق الألمانية إلى المقصد المصري، إضافة إلى ارتفاع حجم الحركة السياحية الداخلية، متوقعًا زيادتها بمعدلات أكبر خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء فتترة امتحانات الثانوية العامة.

ولفت «سليمان» إلى أن تخفيف الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد وإلغاء بعض الدول لها كان سببًا فى زيادة الحراك السياحى لمصر.

محمد عيد سليمان، مدير التسويق الإقليمى بمجموعة بيك الباتروس للفنادق

يذكر أن سلطات مطار القاهرة الدولى بدأت منذ عدة أيام تطبيق التعليمات الجديدة الخاصة برفع قيود السفر لدخول القادمين من الخارج، وذلك فى إطار جهود الدولة المصرية لتسهيل وتيسير إجراءات دخول المسافرين للعمل على انسيابية الحركة الجوية، بعدما تم إلغاء جميع القيود المقررة على دخول المصريين، أو الأجانب إلى مصر، وعدم اشتراط تقديم شهادة تفيد تلقى لقاح فيروس كورونا أو تقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR).

وأعلنت شركة مصر للطيران، عن إلغاء جميع القيود الصحية المتعلقة بجائحة كورونا على دخول المصريين والأجانب القادمين على متن رحلاتها.

يأتى ذلك فى ضوء قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بشأن التدابير اللازمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

على صعيد آخر، قال «سليمان» إن قيام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية التابعة لوزارة السياحة والآثار، بإعادة تقييم الفنادق وفقًا لمعايير التصنيف الجديدة يصب فى مصلحة القطاع السياحى ويعطى ثقة أكبر فى المنتج السياحى المصري، خاصة مع قرب مؤتمر المناخ.

وتابع أن نتائج التقييم أسفرت عن منح 6 فنادق فقط فى شرم الشيخ درجة 5 نجوم، من بينها فندقان تابعان لمجموعة الباتروس، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيحفز باقى الفنادق لتحسين خدماتها وتحقق المعايير المطلوبة للوصول لدرجة نجومية أعلى.