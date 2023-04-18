بيكو مصر تشارك المنفذ في مبادرة كل يوم حكاية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا

أعلنت شركة بيكو مصر للأجهزة المنزلية، عن مشاركتها في جهود المجتمع المدني بالشهر الفضيل لدعم الفئات الأكثر احتياجا من خلال تعاونها مع مبادرة “المنفذ..كل يوم حكاية”، والتي تم إطلاقها تحت إشراف وزارة التضامن الإجتماعي خلال شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال التبرع بمئات من صناديق المواد غذائية سيتم توزيعها على العديد من الفئات الأكثر احتياجا في جميع محافظات الجمهورية تأكيدا على الدور المجتمعي للشركة.

تهدف بيكو مصر من خلال المبادرة توجيه مساهماتها نحو المشاريع المجتمعية التنموية المستدامة، لتكون بذلك داعما حقيقيا للتنمية في مختلف المحافظات المصرية وتضامنا وتمكينا للأسر الأقل حظًا.

عبر أوميت جونيل، مدير عام بيكو مصر، عن شكره لجميع فريق عمل بيكو مصر لمشاركتهم في أنشطة التعبئة وإمتنانه لمبادرة المنفذ لتعاونهم سويا من أجل إعلاء قيم الخير والتضامن الإجتماعي ومساعدة الغير، وصرح بأن بيكو مصر تسعى لدعم جهود الدولة المصرية في مختلف الجوانب قائلًا “بيكو مصر تدعم جهود الدولة المصرية في كافة المناحي الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، فنحن نعمل بجهد للانتهاء من مشروع مصنع بيكو آخر العام لتعميق التصنيع المحلى ولجعل مصر مركز تصنيع وتصدير إقليمي، وتوفير مزيد من فرص العمل، ومشاركتنا اليوم هي أيضًا جزء من دعمنا لجهود الدولة المصرية في المشاريع المجتمعية والتنموية المستدامة.”

وأوضح جونيل أن الوقت الحالي هو الأنسب لتوجيه مزيد من الاستثمار في التنمية المستدامة خاصة عقب الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، مؤكدًا أن قضايا الاستدامة في تغير المناخ، وتوفير المياه، وتوفير الطاقة، والغذاء تأتي على رأس أولويات بيكو، وتأتي مشاركة بيكو في هذه المبادرة لدعم قضية الأمن الغذائي في مصر تماشيًا مع رؤية الدولة 2030″

وكانت شركة بيكو مصر للأجهزة المنزلية، إحدى شركات أرتشيليك العالمية، قد وضعت حجر الأساس لأول مصانعها في مصر في ديسمبر 2022 باستثمارات تتعدى 100 مليون دولار لتتوسع في إنتاج المزيد من الأجهزة، كما ستفتتح الشركة 250 صالة عرض جديدة، و50 مركز خدمة في جميع أنحاء مصر لتوفير جودة عالمية المستوى للعملاء، وهو ماسيخلق فرص عمل جديد هو قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

الجدير بالذكر أنه تم إطلاق مبادرة المنفذ “كل يوم حكاية” تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع مؤسسة عمار الأرض وبداية للأعمال الخيرية، وتستمر المبادرة على مدار 30 يوم خلال شهر رمضان الكريم لدعم الفئات الأكثر احتياجاً في إطار الجهود المبذولة من الدولة لزيادة الوعي بمفهوم المسئولية المجتمعية، وفي ضوء رؤية مصر2030 ومبادرة حياة كريمة التي أطلقتها القيادة السياسية، حيث تستهدف “المنفذ” إبراز دور كافة الجهات المقدمة للمساعدات وإرشادها لإيصال التبرعات الخيرية لمستحقيها، وتقديم أنشطة هادفة.