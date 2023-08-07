«بيكو مصر» تستهدف العمل بالطاقة المتجددة..وتصدير %60 لأوروبا وأفريقيا

تستهدف شركة بيكو التركية العاملة فى تصنيع الأجهزة المنزلية تخصيص %60 من إنتاج مصنعها فى مدينة العاشر من رمضان للتصدير لأسواق أوروبا وإفريقيا بما يصل إلى 250 مليون دولار سنويا.

وقال «أوميت جونيل» مدير بيكو مصر إن شركته تخطط لافتتاح مصنعها نهاية عام 2023 ، موضحا أن المرحلة الأولى تتضمن تصنيع أجهزة الثلاجات والأفران المنزلية.

وأكد جونيل لـ «المال» أن بيكو متفائلة بشأن عملياتها فى مصر بالتزامن مع تنفيذ الحكومة استراتيجية التحول الرقمى وجهود تطوير البنية التحتية، من خلال دمج نظام النقل الذكى فى العمليات كجزء من رؤية مصر 2030 الأمر الذى يأتى تنفيذا لتعهدات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن حل العقبات التى تواجه المستثمرين.

وألمح إلى أن شركته لديها خطة طموح لتوطين صناعة الالكترونيات بالسوق المحلية بعد حصولها على الرخصة الذهبية من قبل الهيئة العامة للاستثمار.

وأشار إلى أن مصنع بيكو سيدعم مفهوم الاقتصاد الأخضر من خلال العمل بالطاقة الشمسية على الأسطح والطاقة المتجددة ويرفع شعار «صفر نفايات» طبقا لاستراتيجية المجموعة الأم « أرتشيليك »التى أعلنت التزامها بتحقيق زيرو انبعاثات كربونية بحلول عام 2050.

يذكر أن شركة بيكو تعمل فى مصر منذ 10 سنوات، ولديها أكثر من 500 صالة عرض و 83 نقطة خدمة حتى الآن.

كما تستهدف افتتاح 250 صالة عرض جديدة و50 مركز خدمة فى جميع أنحاء مصر لتوفير جودة عالمية المستوى للعملاء، ليصل الإجمالى إلى 750 متجراً و 125 نقطة خدمة فى السنوات القادمة.

وكشف «جونيل» عن خطة بيكو تصنيع 1.5 مليون وحدة سنويا من الأجهزة المنزلية فى مصنعها بنسبة مكون محلى %50 ويتم حاليا التباحث حول المرحلة الثانية من الاستثمارات والتى يتم التخطيط لها للتوسع فى إنتاج الأجهزة الكهربائية التى تمنح العملاء مزيداً من الحياة الصحية.

وتابع أن مصر تحرص على تشجيع الشركات الأجنبية على ضخ استثمارات جديدة فى ظل بيئة الأعمال المواتية بالبلاد.

وأوضح أن شركته نجحت خلال فترة قصيرة فى جذب عدد كبير من العملاء مدعومة فى ذلك بجهود حكومية لتوطين الصناعة وإزالة العقبات التى تواجه المستثمرين.

وأضاف أن الجهود الحكومية المصرية تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية التى تلبى احتياجات السوق المحلية والتصدير خاصة فى ظل العديد من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول، وكذلك التكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية الرئيسية.

وكانت بيكو قد أعلنت فى مصر عن نيتها استثمار ما يقرب من 100 مليون دولار ، معتبراً أن مصر تمتلك مقومات استثمارية واعدة خاصة وأن الدولة باتت تسهم فى تقديم حزمة من الحوافز للمصنعين العالمين والمحليين.

ولفت إلى أن المصنع بمصر سيوفر أكثر من 2000 فرصة عمل فور دخوله حيز التشغيل، كما سيعمل أيضا على تطوير أنظمة بيئية للموردين المحليين لخلق قيمة مستدامة مع دعم استراتيجية الحكومة نحو جعل مصر مركزا للتصنيع.

وأضاف أنه تم تصميم مصنع بيكو مصر بمواصفات صديقة للبيئة مما يدعم تحقيق الاستدامة.

وأشار إلى أن شركته أسندت أعمال تدشين مصنعها إلى مجموعة حسن علام القابضة، وتتضمن الأعمال المدنية والمعمارية والكهربائية والميكانيكية.

وأضاف أن المنافسة أمر صحى يصب فى مصلحة السوق ، مبينا أن الشركة أصبحت على دراية كاملة بمتطلبات وطموحات عملائها خلال فترة الـ 10 سنوات الماضية.

وألمح إلى أن منتجات بيكو تُباع فى أكثر من 130 دولة، كما تعد العلامة التجارية الأولى فى المملكة المتحدة وفرنسا وبولندا وأوروبا الشرقية والعديد من البلدان الأخرى.