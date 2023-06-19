«بيكو»: مصر أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين وتستطيع قيادة التنمية بجنوب وشرق المتوسط

قال أوميت جونيل، مدير عام شركة بيكو مصر للأجهزة المنزلية، إن السوق المصرية أصبحت أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين، مما يعكس تحقيق الإصلاحات الحكومية فى الحفاظ على التنمية المستدامة، وتعزيز قدرة الاقتصاد على التعافى بسرعة من التحديات السابقة مثل جائحة فيروس كورونا.

وأضاف جونيل فى تصريحات لـ«المال» أن المؤسسات الدولية تدرك إمكانية مواصلة الاقتصاد المصرى للنهوض وقيادة التنمية فى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط ، مما يؤكد قدرة السوق المحلية على التعافى من آثار التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.

وأكد أن حصول الشركة مؤخرا على الرخصة الذهبية للاستثمار من شأنه تعزيز قدرة «بيكو» على تنفيذ خطة استثماراتها واستراتيجيتها طويلة الأجل، لجعل مصر مركزا للإنتاج والتصدير للأسواق العالمية خاصة وأنها منحت المستثمرين الجادين كثيرا من الحوافز وقللت العقبات.

يشار إلى أن بيكو تستهدف بدء تشغيل مصنعها بمنطقة العاشر من رمضان خلال الربع الأخير من العام الجارى على مساحة 114 ألف متر مربع باستثمارات تتجاوز 100 مليون دولار، وطاقة إنتاجية تصل إلى 1.5 مليون جهاز سنويا، مع تخصيص %60 منها للتصدير لدول أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

فى سياق متصل، أكد جونيل أن «بيكو» تستهدف توطين صناعة الأجهزة المنزلية فى مصر بنسبة مكون محلى تتخطى %50، لافتا إلى أن شركته ملتزمة بالعمل على توريد مواد الإنتاج من المصنعين المحليين، وهو الأمر ذاته الذى تطبقه على مستوى المجموعة الأم.

وأشار إلى أن بيكو مصر إحدى الكيانات التابعة للعلامة التجارية «أرتشيليك» المتخصصة فى إنتاج الأجهزة الكهربائية والإلكترونية منذ أكثر من 65 عاما ومنتشرة فى 130 دولة حول العالم.

كما تعمل فى مصر منذ 10 سنوات ولديها أكثر من 500 صالة عرض و83 نقطة خدمة حتى الآن وتخطط لافتتاح 250 صالة جديدة و50 مركزا لتقديم خدمات ما بعد البيع على مستوى الجمهورية، لتصل بذلك إلى 750 متجرا و125 نقطة خلال سنوات.