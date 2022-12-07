«بيكو» للأجهزة المنزلية تستثمر 100 مليون دولار لإنشاء مصنع بالعاشر من رمضان

كشف هاكان بلجورو الرئيس التنفيذي لشركة ارتشيليك العالمية، المالكة لشركة بيكو للأجهزة المنزلية ، أن شركته تستهدف ضخ ١٠٠ مليون دولار ضمن المرحلة الأولى بمصنع بيكو المزمع إنشاؤه في مصر بمدينة العاشر من رمضان.

وأكد أن الشركة سوف تحرص على تدعيم منتجاتها لكي تصبح صديقة للبيئة ومناسبة للسوق المصرية، مضيفا أن الشركة تستهدف المشاركة في مشروعات حياة كريمة للقرى الأكثر احتياجا.

قال الدكتور فاتح ابيجليولو رئيس شركات السلع المعمرة لمجموعة كوتش القابضة، إن مصر تعد سوقا واعدة وبها العديد من العوامل الجاذبة للاستثمار.

وقال خلال إطلاق حجر أساس إنشاء مصنع شركة بيكو للأجهزة المنزلية في مصر، إن شركته لديها خطة طموحة للاستثمار في السوق المحلية.

وأوضح أن الشركة تسعي لتوسيع قاعدة استثماراتها في مصر عبر المصنع الجديد، لافتا إلي أن المصنع سيوفر نحو 2000 فرصة عمل.