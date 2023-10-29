«بيكو»: ضخ 11 مليون دولار استثمارات جديدة وبدء عمل مصنع الأجهزة المنزلية 2024

كشف أوميت جونيل، المدير العام لشركة بيكو مصر للأجهزة المنزلية، عن بدء أعمال المصنع الجديد في عام 2024، لافتا إلى انه سيتم ضخ 11 مليون دولار استثمارات جديدة في صناعة الأجهزة المنزلية خلال مطلع العام.

وأضاف في تصريح خاص على هامش مؤتمر جمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم، بحضور السفير صالح موتلو شين، أن هناك طلبا محليا مرتفعا للأجهزة المنزلية، ومن المخطط أن يتم توجيه حصص للتصدير مستقبلاً.

ووافق مجلس الوزراء في مارس الماضي على منح الرخصة الذهبية لشركة “بيكو مصر” لصناعة الأجهزة المنزلية؛ والرخصة لإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتجميع السلع الاستهلاكية المعمرة والأجهزة الكهربائية، ويشمل ذلك الثلاجات والأفران والغسالات والمجففات وغسالات الصحون وأجهزة التليفزيون والتكييف وحقن البلاستيك، وتعبئتها وتغليفها وتجميع مكوناتها.

وأعلنت الشركة مؤخرا، استهدافها ضخ استثمارات بقيمة 100 مليون دولار في السوق المحلية من خلال تأسيس مصنع لها، مشيرًا إلى أنها بدأت بالفعل تنفيذ خطتها وانتهت من 75% من إنشاءات المصنع، متوقعا بدء التشغيل خلال 6 شهور.

وكانت «بيكو مصر» للأجهزة المنزلية، التابعة لشركة أرتشيليك التركية، إحدى كيانات مجموعة كوتش القابضة، قد أعلنت أوائل ديسمبر الماضي وضع حجر أساس أول مصانعها بمنطقة العاشر من رمضان على مساحة إجمالية قدرها 114 ألف متر مربع، باستثمارات تتخطى 100 مليون دولار.