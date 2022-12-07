«بيكو» تعلن إطلاق إشارة بدء تصنيع منتجاتها في السوق المصرية

قال المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الحكومة المصرية تحرص دائما على تهئية بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية، موضحا أنها عكفت موخرًا على إطلاق وثيقة ملكية الدولة والتي ساهمت في ترسيم حدود العلاقة بين القطاع الخاص والحكومي.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته شركة بيكو للإعلان عن افتتاح أول مصنع في مصر، أن الحكومة شرعت موخرا في إطلاق الرخصة الذهبية التي ساهمت في تعزيز فرص الاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية بكل أجهزتها لديها استعداد كامل لتقديم سبل الدعم للمصنعين، بهدف توطين الصناعة المحلية.

ومن جانبه، أوضح الوزير المفوض الدكتور محمد السيد رئيس قطاع العلاقات الأوروبية والتركية بهيئة التمثيل التجاري، أن هناك توجها عاما من قبل الإدارة التركية لضخ استثمارات في السوق المصريه، لافتا إلى أن ذلك يأتي من منطلق المقومات الواعدة التي تتميز بها السوق المصرية.

وأشار إلى أن هناك توجها عاما من قبل الإدارة التركية لزيادة حجم الاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة.