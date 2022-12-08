«بيكو» تستهدف 300 مليون دولار بعد تشغيل مصنعها فى العاشر من رمضان 

تستهدف شركة بيكو مصر للأجهزة المنزلية زيادة حجم مبيعاتها بالسوق المحلية من 100 مليون دولار إلى 300 مليون تدريجيا، بعد تشغيل مصنعها فى المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان نهاية العام المقبل.

قال أوميل جونيل، مديرعام الشركة، على هامش المؤتمر الصحفى الذى نظمته أمس الأربعاء للإعلان عن تصنيع منتجاتها فى مصر، إن «بيكو» تعتزم إنتاج أجهزة غسالات الأطباق والملابس والتكييفات منخفضة استهلاك الطاقة فى المرحلة الثانية من تشغيل المصنع.

ولفت جونيل، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أن تكلفة المرحلة الأولى فقط من المصنع الجديد تبلغ 100 مليون دولار، تم تدبير جزء منها ذاتيا والباقى عبر قروض من بنوك أوروبية، وتتضمن تصنيع ثلاجات وأفران صديقة للبيئة، فيما لا تزال قيمة استثمارات المرحلة الثانية تحت الدراسة، وسيتم الكشف عنها خلال يناير المقبل.

وأوضح جونيل أن «بيكو» تجرى مباحثات مع شركاء وموردين محليين فى قطاعات الصلب والزجاج والأعمال الكهروميكانيكية، للتعاون فى تصنيع منتجاتها بالسوق المحلية، لافتا إلى أن شركته تتعهد بتطوير ورفع قدرات الكيانات المصرية التى ستعمل معها حال احتياجها لذلك.

وألمح إلى أن مساحة المصنع تستوعب إضافة أى عدد من خطوط الإنتاج، وأن «بيكو» تخطط للبدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من التوسعات أواخر 2024، مشيرا إلى أن حجم المبيعات المستهدفة من المصنع كمرحلة أولى يعتمد على احتياجات السوق ومعدل النمو الاقتصادى بالبلاد – على حد قوله.

وذكر أنه من المقرر تعيين المصنع الجديد 2000 موظف خلال المرحلة الأولى، معتبرا أن مصر سوق واعدة وتنمو سريعا وتستحوذ فئة الشباب على الشريحة الأكبر من المستهلكين بها.

وتابع أن «بيكو» تهدف من خلال المصنع إلى تصدير نحو %60 من منتجاتها لأسواق المنطقة العربية ودول الاتحاد الأوروبي، متوقعا بدء مرحلة الإنتاج الفعلى فى ديسمبر 2023 بحد أقصى.

وكشف أن حجم الطاقة الإنتاجية المتوقعة خلال المرحلة الأولى من وحدات التبريد والطهى يصل إلى 1.5 مليون وحدة سنويا، بنسبة مكون محلى %50 وتبحث الشركة زيادتها فى المرحلة الثانية بعد دراسة الكيانات المنافسة بالسوق المصرية.

وتابع: عند دخول الشركة أى سوق جديدة فإنها تعمل على تشجيع الموردين الذين تتعامل معهم لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، من أجل زيادة نسبة توطين الصناعة خلال السنوات المقبلة، الأمر الذى حدث فعليا فى رومانيا وجنوب أفريقيا وباكستان وبنجلاديش.