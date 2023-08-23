بيكو تستحوذ على 50% من سوق الغسالات والأجهزة المدمجة في مصر 

كشف أوميت جونيل الرئيس التنفيذي لشركة بيكو مصر العاملة في تصنيع الأجهزة المنزلية عن أن شركته تستحوذ على 50% من مبيعات سوق الغسالات بالسوق المحلية، منوها أن الشركة تستهدف الوصول لأن تصبح من اللاعبين الثلاثة الكبار في سوق الأجهزة الكهربائية خلال الفترة المقبلة.



وأوضح جونيل خلال مائدة مستديرة اليوم أن بيكو مصر تعكف حاليا على الانتهاء من تدشين مصنعها بمدينة العاشر من رمضان والذي من المخطط أن يدخل حيز التشغيل بحلول العام المقبل .

ولفت إلى أن بيكو لديها خطة لتصدير 60% من حجم إنتاجها ، مشيرا إلى أن موقع مصر الاستراتيجي يجعلها مركزًا إقليميا للتصدير،خاصة في الوقت الذي تشهد فيه الدولة المصرية استراتيجية خاصة لتوطين الصناعة محليا.



وتابع أن الشركة تعمل على تطوير منتجات مدمجة بتقنيات موفرة وصديقة للبيئة مما يعزز من فرص الاستدامة خلال الفترة المقبلة.



وأضاف أن بيكو تعتزم المشاركة في إيفا الدولي للإلكترونيات والمقرر انطلاقه في ألمانيا، لافتا إلي أن بيكو ستكشف الستار عن مجموعة من المنتجات الصديقة للبيئة.