«بيكسلوجيك ميديا» الأمريكية ترفع استثماراتها إلى 100 مليون دولار

تعتزم شركة «بيكسلوجيك ميديا» الأمريكية رفع حجم استثماراتها فى السوق المحلية إلى 100 مليون دولار.

قال تيسير الهواري، مدير عام «بيكسلوجيك ميديا» فى مصر، إنها ضخت 30 مليون دولار فى السنوات الثلاث الماضية، وتخطط لاستثمار 70 مليونًا أخرى حتى 2027، موضحًا أنها تعمل فى نشاط المعالجة الرقمية والترجمة والدبلجة وتعديل جودة الفيديو للأعمال الفنية، ولديها عملاء من كبرى شركات الإنتاج الإعلامى مثل هوليوود.

جاء ذلك على هامش افتتاح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات الخميس الماضى المقر الرئيسى للشركة فى القرية الذكية.

وأضاف «الهوارى» فى تصريحات لـ«المال» أن نموذج عمل الشركة يرتكز على استلام المواد من الاستديوهات بعد الانتهاء من أعمال التصوير، ثم معالجتها فنيًا ولغويًا، مقدرًا إجمالى عدد موظفى “بيكسلوجيك ميديا” حاليًا فى مصر بنحو 490 موظفًا.

ولفت إلى أن الشركة لديها تعاون مع العديد من المنصات العالمية المتخصصة فى عرض المحتوى الرقمي، وتمتلك 6 استديوهات مجهزة فى القرية الذكية، لافتًا إلى أن “بيكسلوجيك ميديا” موجودة فى أسواق أمريكا وجنوب أفريقيا واليابان ولندن.

ورأى أن السوق المصرية تمتلك مقومات واعدة دفعت الشركة للتوسع، منها وجود أعداد كبيرة من مهندسى الصوت المدربين وخريجى كليات الإعلام، إضافة إلى بنية تحتية متطورة لخدمات الإنترنت – على حد وصفه.

وألمح إلى أن «بيكسلوجيك ميديا» تتطلع للتعاون مع جامعة مصر للمعلوماتية، بهدف استغلال المواهب الشابة فى مجال الفنون الرقمية، موضحًا أن الشركة لديها خطة لتوسيع حجم أعمالها محلياً فى نشاط خدمات ما بعد الإنتاج الفني، وتتخذها مركزًا محوريًا للتوسع بأسواق أفريقيا.

وفى سياق متصل، لفت «الهوارى» إلى أن وزارة الاتصالات تقدم دعمًا إلى شركات التكنولوجيا التى تقوم بخلق فرص عمل جديدة، وتقوم بتصدير خدماتها للخارج، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إتاحة خدمات الإنترنت فائق السرعة بتكلفة معقولة ومصادر كهرباء مستدامة للكيانات العاملة بالقرية الذكية.

يذكر أن «بيكسلوجيك ميديا» وقعت منذ أيام اتفاقية مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، بهدف التوسيع فى حجم عملياتها التى تخدم عملاءها بالخارج، وتوفير أكثر من 440 فرصة عمل.

وتأسست Pixelogic فى 2016 وتعمل بمجال تكنولوجيا المعلومات والفنون الرقمية وخدمات تطوير البرمجيات للوسائط المتعددة، وتتبع مجموعة IMAGICA GROUP اليابانية المتخصصة فى خدمات الترجمة النصية والمرئية، والنصوص والبيانات الوصفية، والخدمات الصوتية، والدبلجة وتمكين ذوى الإعاقات السمعية أو البصرية.