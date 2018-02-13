بيكر هيوز توقّع مذكرة تفاهم مع البترول لتطوير قطاع النفط

عمر سالم:

وقّعت شركة بيكر هيوز التابعة لجنرال إلكتريك والمدرجة في بورصة نيويورك مذكرة تفاهم “Upstream Gateway Project” وهو مشروع لمساهمة تطويرالمراحل الاولى من إنتاج النفظ مع وزارة البترول المصرية والثروة المعدنيّة، وذلك على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول (EGYPS) لدعم الحلول الرقمية لقطاع النفط والغاز في مصر.



تركز مذكّرة التفاهم، والتي تتماشى مع خطة وزارة البترول والثروة المعدنية للتطوير والتحديث، على زيادة كفاءة قطاع النفط والغاز المصري من خلال إدارة جولات المناقصات، وذلك باستخدام حلول BHGE الرقمية المتقدّمة لدمج البيانات وجمعها في مستوعب مركزي آمن لحفظ البيانات. وسيعزز التحول الرقمي لمركز البيانات الوطني لوزارة البترول من دعم نمو قطاع الطاقة وزيادة جاذبيته للمستثمرين الدوليين.



قال المهندس طارق الملا وزير البترول ، تعتبر مذكرة التفاهم التي وقعناها اليوم خطوة أساسية نحو تطوير ورقمنة قطاع النفط والغاز المصري. ونحن نفتخر بشراكتنا مع بيكر هيوز التابعة لجنرال إلكتريك لمساعدتنا على تنفيذ برنامج التطوير من خلال مشروع المراحل الأولى لإنتاج النفظ “Upstream Gateway Project” . ويتماشى هذا المشروع مع رؤيتنا المستقبلية لجعل قطاع النفط والغاز في مصر واجهة جاذبة للاستثمارات ومركزًا لخدمة المنطقة.”



وبموجب مذكّرة التفاهم، ستقوم BHGE ببحث السبل لإدارة هذا المشروع وتشغيله وتمويله. كما ستوفر البنية التحتية الرقمية والمنصات والتطبيقات المناسبة لدعم المشروع، بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية ، وتقييم الأصول، والترويج، وتعزيز القدرة التنبؤية للمعلومات الحسابية لإدارة جولات المناقصات.

ستقدم BHGE كذلك التدريب للمتخصصين المتمرسين في قطاع النفط والمسؤولين عن إدارة المشروع، وستساهم في تطوير القدرات الرقمية المحلية وتنمية المواهب. وتتماشى مذكرة التفاهم مع برنامج وزارة البترول للتطوير، مع التركيز بصفة خاصة على جذب الاستثمار، وتحسين أداء الأفراد وجودة خدمات البحث والتنقيب عن النفظ وتكريره وتسويقه، والمساهمة بإتخاذ القرارات وأسس تدفق البيانات.

ومن جانبه، قال أيمن خطاب، نائب رئيس BHGE للسوق الجغرافي في جنوب الخليج وشرق أفريقيا: “نحن نفتخر بشراكتنا مع وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، وتعكس مذكرة التفاهم التي وقعناها اليوم دعمنا المستمر لبرنامج وزارة البترول للتطوير، مع التركيز بصفة خاصة على قطاع البحث والتنقيب كنقطة بداية. وعلى المدى الطويل، يتمّتع المشروع بقدرة أكبر للنمو لدعم الحلول الرقمية لقطاع النفط والغاز في مصر فيما يخص إنتاج البترول وتكريره وتسويقه ونقله، بحيث يستفيد من الإمكانات والحلول المتكاملة ل BHGE لتعزيز الإنتاجية وفعالية التكلفة في كل خطوة من سلسلة القيمة.”



وتعود شراكة بيكر هيوز التابعة لجنرال إلكتريك مع الدولة المصرية إلى عام 1910، وبذلك تعتبر مذكرة التفاهم دليلاً على التزام الشركة المستمر تجاه مصر ودعمها لرؤية البلاد المستقبلية لقطاع النفط والغاز من خلال الاستفادة من إمكانات BHGE الرقمية والمتكاملة.