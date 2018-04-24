بيكر مكنزي يفوز بجائزة أفضل مكتب محاماة للتنظيمات بالشرق الأوسط

سهير محمد





فازت شركة المحاماة الدولية الرائدة بيكر مكنزي بجائزة “أفضل مكتب محاماة للتنظيمات والتحقيقات للعام”، خلال حفل جوائز الشرق الأوسط القانونية للعام 2018 الذي قامت بتنظيمه رابطة المستشارين القانونيين في الشرق الأوسط ومجلة Legal.

شهد حفل توزيع الجوائز تكريم الإنجازات البارزة في مجال الاستشارات القانونية، وتم تحديد الفائزين من قِبل لجنة تحكيم مستقلة تضم نخبة مميزة من الأفراد الأكثر خبرة في هذا القطاع. كما تم ترشيح بيكر مكنزي أيضًا في سبع فئات أخرى. يأتي هذا على خلفية فوز الشركة بجائزة “أفضل فريق في قسم التقاضي للعام” في عام 2017 وجائزة “أفضل فريق للتنظيمات والتحقيقات للعام” في عام 2016.

قال الدكتور حبيب الملا، رئيس مجلس الإدارة لشركة بيكر مكنزي في الإمارات العربية المتحدة: “إنه لشرف كبير أن نفوز بجائزة “أفضل فريق للتنظيمات والتحقيقات للعام” في جوائز الشرق الأوسط القانونية لهذا العام. “يواجه عملاؤنا نشاطًا عالميًّا متزايدًا في مجال االتنظيمات والإنفاذ، ونحن ملتزمون بتسهيل سير أعمالهم من خلال اللوائح التنظيمية الوطنية والدولية المختلفة، بالإضافة إلى مساعدتهم على السيطرة في أوقات الأزمات”.

الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الرابعة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية التي تم فيها تكريم بيكر مكنزي في الشرق الأوسط. فقد حصلت الشركة في عام 2018 على جائزة “أفضل مكتب للاستشارات القانونية والخدمات المالية المتعلقة بالدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط” للعام في حفل “ميرجر ماركت” لتوزيع جوائز عمليات الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط، وعلى جائزة “أفضل مكتب للاستشارات القانونية لعمليات الدمج والاستحواذ في مجالات الاتصالات والإعلام والتكنولوجيا” لعام 2017 وعلى جائزة “أفضل مكتب محاماة للتنظيمات والتحقيقات” خلال حفل جوائز الشرق الأوسط القانونية الذي قامت بتنظيمه مجموعة محامي الشركات في الشرق الأوسط ومجلة ”Legal Week“ لنفس العام.