بيكر أند هيوز تبحث زيادة استثماراتها فى مصر

المال- خاص: استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أيمن خطاب، نائب رئيس شركة "بيكر أند هيوز" لمصر وجنوب الخليج، وسامح حسين المدير العام للشركة، تم خلال اللقاء بحث رغبة الشركة في زيادة استثماراتها بمصر، والمشاركة في برنامج قطاع البترول لتطوير وتعزيز القدرات والكفاءات، وتقديم برامج

المال- خاص:

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أيمن خطاب، نائب رئيس شركة “بيكر أند هيوز” لمصر وجنوب الخليج، وسامح حسين المدير العام للشركة، تم خلال اللقاء بحث رغبة الشركة في زيادة استثماراتها بمصر، والمشاركة في برنامج قطاع البترول لتطوير وتعزيز القدرات والكفاءات، وتقديم برامج التدريب الفنية والمتخصصة لصقل مهارات العاملين بقطاع البترول، وزيادة خبراتهم وذلك من خلال المشاركة العملية في تنفيذ المشروعات البترولية المختلفة.

وأشار “الملا” خلال اللقاء إلى أن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الجارى تنفيذه، يتضمن برنامج كامل حول تنمية الكوادر البشرية، والذى يهدف إلى تعظيم الاستفادة المثلى من العنصر البشرى وتطوير ورفع كفاءة العاملين ووضع نظم حديثة لإدارة الموارد البشرية لتكون هي العنصر المحدد للتقييم بالقطاع ، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من خبرة الشركة في هذا البرنامج المهم .

وأوضح الوزير أن التطوير الذى يحدث في قطاع البترول لابد وأن يسير بالتوازى مع فتح أفاق جديدة أمام شباب العاملين، حتى يتمكنوا من استيعاب هذا التطور وتكون هناك قاعدة عريضة من الكوادر البشرية المؤهلة بما ينعكس بصورة إيجابية على معدلات الأداء.

كما أبدى نائب رئيس شركة “بيكر أند هيوز” إمكانية تقديم المساعدة في البرنامج الخاص بمجالات البحث والاستكشاف، نظراً لخبرة الشركة الكبيرة في هذا المجال، خاصة وأن الظروف في مصر حالياً تشجع على المشاركة لاسيما مع الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية التي قامت الحكومة بها، والتي شملت إصلاح منظومة الدعم وتحرير سعر الصرف والإصلاح الضريبى، بالإضافة إلى القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار مثل قانونى الغاز والاستثمار الجديد.