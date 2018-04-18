بيكرهيوز الأمريكية: مصر ضمن أفضل 20 دولة عالميا بعد اكتشافات الغاز

نسمة بيومى و عمرسالمقالت المهندسة ميرنا عارف، المدير الإقليمى للحلول الرقمية فى مجال البترول والغاز بشركة بيكرهيوز جى إى الأمريكية، إن الاكتشافات الأخيرة فى قطاع الغاز وضعت مصر ضمن أفضل 20 دولة عالميا من حيث احتياطيات وإنتاج الغاز الطبيعى.جاء ذلك فى كلمتها بجلسة "مصر كمركز إقليمى للطاقة"، ضم

نسمة بيومى و عمرسالم

قالت المهندسة ميرنا عارف، المدير الإقليمى للحلول الرقمية فى مجال البترول والغاز بشركة بيكرهيوز جى إى الأمريكية، إن الاكتشافات الأخيرة فى قطاع الغاز وضعت مصر ضمن أفضل 20 دولة عالميا من حيث احتياطيات وإنتاج الغاز الطبيعى.

جاء ذلك فى كلمتها بجلسة “مصر كمركز إقليمى للطاقة”، ضمن فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر دول حوض البحر المتوسط “موك 2018″، بمشاركة رؤساء ومسؤولى عدد من الشركات العالمية العاملة فى مصر

وأوضحت عارف، أن مصر تعد أحد الأسواق الرئيسية الواعدة فى الغاز عالميا، موضحة أن حقل “ظهر” العملاق أحدث تغيرات كبيرة فى خريطة الطاقة بمصر، وهو بجانب ما تحقق من اكتشافات كبرى، تؤهلها لأن تصبح دولة مصدرة للطاقة مستقبلا، وأن تلعب دورا محوريا كمركز لتجارة الغاز على المستوى الإقليمى.

وأشارت المدير الإقليمى للحلول الرقمية فى مجال البترول والغاز بشركة بيكرهيوز جى إى الأمريكية، إلى أن مصر من أهم الأسواق الجاذبة لاستثمارات الشركات المحلية والعالمية فى البترول والغاز، استنادا لما تملكه من مقومات وموارد طبيعية وكوادر بشرية وخطط طموح للتطوير والتحديث.

وشددت على أن قطاع البترول والغاز فى مصر يشهد تحولات إيجابية.

وأشارت المهندسة ميرنا عارف، إلى الدور المهم لمشروع تطوير وتحديث القطاع، الذى تتبنى وزارة البترول تنفيذه، لتعزيز قدرات مصر التنافسية فى السوق العالمية، لتتحول إلى مركز استراتيجى لتداول وتجارة الغاز والبترول إقليميا.

وأوضحت أن الإسهامات الإيجابية للمشروع فى إيجاد حلول لمواجهة التحديات التى يواجهها قطاع البترول وتحسين المناخ الاستثمارى لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية بجانب تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد مصر من البترول والغاز، فضلا عن الدور المهم لمشروع التطوير والتحديث فى تنمية مهارات الكوادر البشرية وإعداد الكفاءات والتأهيل للقيادة.

ولفتت المدير الإقليمى بشركة “بيكرهيوز”، إلى أن شركتها تدعم بقوة تنفيذ أهداف مشروع التطوير والتحديث، من خلال شراكتها مع وزارة البترول فى مشروع بوابة البحث والاستكشاف، للمساهمة فى الترويج للفرص الاستثمارية فى مجال البحث عن البترول والغاز باستخدام الحلول الرقمية.

وأشارت إلى أن ذلك يعد نقطة انطلاق للتوسع فى تطبيق الحلول الرقمية فى مجالات وأنشطة صناعة البترول المختلفة من تصنيع وتكرير ونقل وتوزيع، الأمر الذى يسهم فى تعزيز مكانة مصر كدولة جاذبة للاستثمارات البترولية.

ونوّهت ميرنا عارف، بأن شركة بيكرهيوز تساهم من خلال أنشطتها بمصر فى تنفيذ الأهداف الطموح بالتحول لمركز إقليمى للطاقة.

وأشارت إلى مساهمتها فى المرحلة الثانية من حقل ظهر، وعمليات التشغيل لمصنع الغاز الطبيعى المسال فى إدكو على البحر المتوسط، التى تعد عناصر مهمة فى تحقيق مشروع مصر الطموح.

ولفتت إلى أن شركتها تستهدف تعزيز شراكتها مع قطاع البترول فى مصر، التى تمتد لأكثر من 100 عام.

