بيكانتو الأكثر مبيعًا بفئة سيارات الملاكي الميني

المال – خاص
تصدرت السيارة “كيا بيكانتو”، قائمة السيارات الملاكي الميني الأكثر مبيعًا خلال 2017، بحصة سوقية 53.2% من المبيعات الإجمالية البالغة 818 سيارة.
وأدى الركود الذي يجتاح سوق السيارات لتراجع مبيعات الميني، خلال العام الماضي، إلى 818 وحدة مقابل 3320 خلال 2016، بتراجع 2500 سيارة، بنسبة انخفاض 75%.
وحلت هيونداي i10 في المرتبة الثانية بنسبة 23.3%، ثم سوزوكي ألتو بواقع 14.2%، وهيونداي جراند i10 بنسبة 7.9%.
كان المركز الخامس من نصيب فيات 500 بنسبة 1%، فيما استحوذت السيارات الأخرى مجتمعة على حصة سوقية لم تتجاوز 0.4%.
ويوضح الجدول التالي التطور في مبيعات السيارات الخمسة المتنافسة على فئة الملاكي الميني بين 2016 و2017:
مسلسل
الطراز
مبيعات 2016
مبيعات 2017
1
كيا بيكانتو
435
765
2
هيونداي i10
191
918
3
هيونداي جراند i10
65
1439
4
سوزوكي ألتو
116
59
5
فيات 500
8
91