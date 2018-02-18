بيكانتو الأكثر مبيعًا بفئة سيارات الملاكي الميني

المال - خاص تصدرت السيارة "كيا بيكانتو"، قائمة السيارات الملاكي الميني الأكثر مبيعًا خلال 2017، بحصة سوقية 53.2% من المبيعات الإجمالية البالغة 818 سيارة. وأدى الركود الذي يجتاح سوق السيارات لتراجع مبيعات الميني، خلال العام الماضي، إلى 818 وحدة مقابل 3320 خلال 2016، بتراجع 2500 سيارة، بنسبة انخفاض

المال – خاص

تصدرت السيارة “كيا بيكانتو”، قائمة السيارات الملاكي الميني الأكثر مبيعًا خلال 2017، بحصة سوقية 53.2% من المبيعات الإجمالية البالغة 818 سيارة.

وأدى الركود الذي يجتاح سوق السيارات لتراجع مبيعات الميني، خلال العام الماضي، إلى 818 وحدة مقابل 3320 خلال 2016، بتراجع 2500 سيارة، بنسبة انخفاض 75%.

وحلت هيونداي i10 في المرتبة الثانية بنسبة 23.3%، ثم سوزوكي ألتو بواقع 14.2%، وهيونداي جراند i10 بنسبة 7.9%.

كان المركز الخامس من نصيب فيات 500 بنسبة 1%، فيما استحوذت السيارات الأخرى مجتمعة على حصة سوقية لم تتجاوز 0.4%.

ويوضح الجدول التالي التطور في مبيعات السيارات الخمسة المتنافسة على فئة الملاكي الميني بين 2016 و2017:

