سيــارات

بيكانتو الأكثر مبيعًا بفئة سيارات الملاكي الميني

المال - خاص تصدرت السيارة "كيا بيكانتو"، قائمة السيارات الملاكي الميني الأكثر مبيعًا خلال 2017، بحصة سوقية 53.2% من المبيعات الإجمالية البالغة 818 سيارة. وأدى الركود الذي يجتاح سوق السيارات لتراجع مبيعات الميني، خلال العام الماضي، إلى 818 وحدة مقابل 3320 خلال 2016، بتراجع 2500 سيارة، بنسبة انخفاض
1:08 م, الأحد, 18 فبراير 18 1:08 م, الأحد, 18 فبراير 18

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المال – خاص

تصدرت السيارة “كيا بيكانتو”، قائمة السيارات الملاكي الميني الأكثر مبيعًا خلال 2017، بحصة سوقية 53.2% من المبيعات الإجمالية البالغة 818 سيارة.

وأدى الركود الذي يجتاح سوق السيارات لتراجع مبيعات الميني، خلال العام الماضي، إلى 818 وحدة مقابل 3320 خلال 2016، بتراجع 2500 سيارة، بنسبة انخفاض 75%.

وحلت هيونداي i10 في المرتبة الثانية بنسبة 23.3%، ثم سوزوكي ألتو بواقع 14.2%، وهيونداي جراند i10 بنسبة 7.9%.

كان المركز الخامس من نصيب فيات 500 بنسبة 1%، فيما استحوذت السيارات الأخرى مجتمعة على حصة سوقية لم تتجاوز 0.4%.

ويوضح الجدول التالي التطور في مبيعات السيارات الخمسة المتنافسة على فئة الملاكي الميني بين 2016 و2017:
 

مسلسل

الطراز

مبيعات 2016

مبيعات 2017

1

كيا بيكانتو

435

765

2

هيونداي i10

191

918

3

هيونداي    جراند i10

65

1439

4

سوزوكي ألتو

116

59

5

فيات 500

8

91

 

 

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