بيقولك تطرح 25% خصمًا على صيانة تكييفات السيارات‎

المال – خاص طرحت شركة وتطبيق " بيقولك " لمتابعة الحالة المرورية عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، عرضا يتضمن 25% على صيانة تكييف السيارات بالتعاون مع مركز NACITA لمدة 15 يوما. وكان على رافع، أحد مؤسسى التطبيق، قد كشف فى تصريحات سابقة لـ " المال " خلال مايو الماضى، عن استعداد بيقولك لإطلاق حزمة

المال – خاص

طرحت شركة وتطبيق ” بيقولك ” لمتابعة الحالة المرورية عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، عرضا يتضمن 25% على صيانة تكييف السيارات بالتعاون مع مركز NACITA لمدة 15 يوما.

وكان على رافع، أحد مؤسسى التطبيق، قد كشف فى تصريحات سابقة لـ ” المال ” خلال مايو الماضى، عن استعداد بيقولك لإطلاق حزمة خدمات قيمة مضافة للعملاء منها عروض على صيانة وشحن تكييفات السيارات بالتزامن مع دخول فصل الصيف.

يُذكر أن «بيقولك» هو تطبيق متاح على هواتف «الآندرويد» و»الآيفون» بدأ العمل رسميًّا فى مصر منذ 6 سنوات تقريبًا، وعقد شراكة فى عام 2015 مع أوبر لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول تمكن مستخدم «بيقولك» من طلب سيارة أوبر مباشرة عبر تطبيق الأخير.

ويصل عدد مستخدمى التطبيق إلى 1.3 مليون.