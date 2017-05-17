بيقولك تطرح حزمة خدمات قيمة مضافة

المال ـ خاص

كشف على رافع، أحد مؤسسى تطبيق وشركة «بيقولك» لمتابعة الحالة المرورية، عن طرح نسخة محدثة من التطبيق على أجهزة «الأندرويد» تتضمن مجموعة من خدمات القيمة المضافة، ومنها إضافة تقارير صوتية عن حالة الازدحام فى الطرق والمحاور الرئيسية، وستكون هذه الخاصية متاحة أيضًا على أجهزة «الآيفون».

يشار إلى أن «بيقولك» يوفر للمستخدم بالوقت الراهن كتابة تعليقات أو التقاط صور حية عن التكدس المرورى بالشوارع.

وقال رافع فى تصريحات لـ»المال» إن «بيقولك» يتيح حاليًّا للمستخدم إمكانية حجز صيانة للسيارة من عدة موديلات بالتعاون مع شركة «ساعد» وبخصومات كبيرة تحدد نسبتها حسب كل مركز صيانة على حدة، إذ يقوم المستخدم بإدخال موديل السيارة على التطبيق ورقم تليفونه ثم يتواصل هاتفيًّا مع أحد ممثلى خدمة العملاء بالشركة، والذى سيوفر له أقرب مركز للصيانة.

وأضاف أن الشركة صممت أيضًا شنطة صغيرة يتم وضعها داخل السيارة لجمع القمامة بدلا من التخلص منها فى الشوارع بمبلغ بسيط، إذ يقوم بطلب ويقوم مندوب «بيقولك» بتوصيله إليه، ويتم الدفع سواء بالبطاقات الائتمانية، أو بالكاش، مبينا أن الشنطة مصنوعة من مادة قابلة لإعادة التدوير من اللوحات الإعلانية.

ونوه أن «بيقولك» تقدم نشرة مرورية يوميًّا فى برنامج «صباح الورد» والمذاع على فضائية «تن تى فى»، كما تستعد إلى تقديم عروض على صيانة وشحن تكييفات السيارات بالتزامن مع دخول فصل الصيف.

وقدر رافع عدد مستخدمى التطبيق فى مصر حتى الآن بنحو 1.3 مليون مستخدم، وتسعى الشركة للتركيز على ما يهم العميل.

وبحسب تقرير أعدته الشركة ، فإن الـ 19 اسبوع الأولى من العام الحالى شهدت وقوع 2924 حادثه فى القاهرة الكبرى ،وكان الطريق الزراعى من القاهرة إلى بنها والعكس الأعلى فى عدد الحوادث بـ 266 حادثة، وجاء طريق المحور من الصحراوى إلى الدائرى فى المركز الثانى والعكس بـ 228 حادثة.

وفى المركز الثالث جاء طريق السويس من الدائرى إلى كوبرى المشير أبو غزالة بـ 107 حادثة.

يُذكر أن «بيقولك» هو تطبيق متاح على هواتف «الآندرويد» و»الآيفون» بدأ العمل رسميًّا فى مصر منذ 6 سنوات تقريبًا، وعقد شراكة فى عام 2015 مع أوبر لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول تمكن مستخدم «بيقولك» من طلب سيارة أوبر مباشرة عبر تطبيق الأخير.