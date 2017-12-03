بيقولك تدرس التوسع فى السعودية

يستقبل تطبيق «بيقولك» لمتابعة الحالة المرورية العام الجديد بإطلاق خدمة جديدة على هواتف «الآندرويد» و«الآيفون» وهى إتاحة خرائط جوجل فى التطبيق ذاته.وقال جمال صادق، مؤسس التطبيق، إن الخدمة ستتيح للمشتركين تحديد الطريق المناسب الأقل ازدحاما الذى من المفترض، أن يسلك

يستقبل تطبيق «بيقولك» لمتابعة الحالة المرورية العام الجديد بإطلاق خدمة جديدة على هواتف «الآندرويد» و«الآيفون» وهى إتاحة خرائط جوجل فى التطبيق ذاته.

وقال جمال صادق، مؤسس التطبيق، إن الخدمة ستتيح للمشتركين تحديد الطريق المناسب الأقل ازدحاما الذى من المفترض، أن يسلكه للوصول إلى الجهة المقصودة، والمدة الزمنية المتوقع استغرقها، والحالة المرورية العامة للمكان.

وأوضح لـ «المال» أن بيقولك يستهدف تعزيز التواجد المحلى، قبل الانطلاق إلى السوق السعودية أواخر العام المقبل، معتبرا أن التحدى الأكبر الذى يواجه فريق العمل حاليا، هو كيفية جلب عوائد للتطبيق، لاسيما مع ارتفاع مصروفات التشغيل من شراء أجهزة حاسبات و«سيرافرت» بعد «التعويم».

يشار إلى أن «بيقولك» شهد مجموعة من تحديثات خدمات القمية المضافة فى مايو الماضى، منها إضافة تقارير صوتية عن حالة الازدحام فى الطرق والمحاور الرئيسية، بالإضافة إلى كتابة تعليقات أو التقاط صور حية عن التكدس المرورى بالشوارع.

وتعاقد أيضا مع شركة ساعد لإتاحة حجز صيانة للسيارة من عدة موديلات بخصومات كبيرة، و يقوم المستخدم بإدخال موديل السيارة على التطبيق، ورقم تليفونه ثم يتواصل هاتفيًّا مع أحد ممثلى خدمة العملاء بالشركة، والذى سيوفر له أقرب مركز للصيانة، ويقدر عدد مستخدمى التطبيق فى مصر بأكثر من 1.3 مليون مستخدم.

يُذكر أن «بيقولك» هو تطبيق متاح على هواتف «الآندرويد» و «الآيفون» بدأ العمل رسميًّا فى مصر منذ 6 سنوات تقريبًا، وعقد شراكة فى عام 2015 مع «أوبر» لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول تمكن مستخدم «بيقولك» من طلب سيارة «أوبر» مباشرة عبر تطبيق الأخير، وحصل على تمويل من «جوجل» خلال عام 2012 ضمن مسابقة ” ابدأ مع جوجل ” بقيمة 1.2 مليون دولار.